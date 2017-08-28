СМИ: умерла французская актриса Мирей Дарк

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Французская актриса Мирей Дарк (Эгроз) скончалась в понедельник в возрасте 79 лет. Об этом сообщила радиостанция RTL.

Дарк дебютировала в кино в 1960 году. В 1969 на съемках фильма "Джеф" произошла ее встреча с Аленом Делоном, которая определила жизнь актрисы. Она на 13 лет стала его помощницей и гражданской женой.

С 80-х годов Дарк страдал от кардиологических заболеваний. В 1983 году она серьезно пострадала в автокатастрофе, которая произошла вскоре после ее разрыва с Делоном.

В России Дарк стала известна после ее роли в комедии с Пьером Ришаром "Высокий блондин в черном ботинке". Всего Дарк снялась в порядка 50 фильмах, в том числе в 13 лентах режиссера Жоржа Лотнера.