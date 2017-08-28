Минкультуры не согласилось с критическими оценками отечественного кинопроката

ТАСС, 28 августа. Министерство культуры России считает, что нельзя делать выводы об успехах отечественного кинематографа на основании статистических показателей по кассовым сборам этого лета. В целом прокатные цифры уже близки к итоговым показателям 2016 года, заявил в понедельник руководитель департамента кинематографии министерства Вячеслав Тельнов.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что летом в России окупился лишь один отечественный фильм - комедия режиссера Марюса Вайсберга "Бабушка легкого поведения" с Александром Реввой и Натальей Чистяковой-Ионовой (певица Глюкоза).

"Не совсем корректно делать выводы об общем состоянии отечественной киноиндустрии лишь на основании "летних" цифр. Несмотря на то, что Владимир Мединский [министр культуры РФ] неоднократно обозначал проблему неравномерного выхода наших фильмов в прокат в течение года, лето - это действительно сезон отпусков, поэтому российские продюсеры традиционно стремятся выбрать для своих премьер другое время", - цитируются в пресс-релизе Минкультуры слова Тельнова.

По его мнению, комедия "Бабушка легкого поведения" появилась в прокате уже во второй половине августа, "то есть ее успели застать те зрители, которые возвращаются после отдыха".

"И уж точно это не повод говорить о том, что в развитии отрасли наметились проблемы. По состоянию на 28 августа 2017 года общие кассовые сборы российских фильмов приблизились к отметке в 7 млрд рублей (за весь 2016 год наши фильмы собрали 8,6 млрд рублей). То есть, есть все основания полагать, что 2017 год станет рекордным для российского кино по кассовым сборам", - заявил Тельнов.