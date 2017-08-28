Кейт Бланшетт и Теодор Курентзис подписали петицию в поддержку Кирилла Серебренникова

ТАСС, 28 августа. Двукратная обладательница премии "Оскар" австралийская актриса Кейт Бланшетт и художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, многократный обладатель национальной театральной премии РФ "Золотая маска", дирижер из Греции Теодор Курентзис подписали петицию против ареста режиссера Кирилла Серебренникова. Кроме них подписи под опубликованным в интернете заявлением поставили более тридцати деятелей культуры со всего мира.

"Мы протестуем против ареста Кирилла Серебренникова. Обвинения против него несостоятельны и являются попыткой заставить замолчать всемирно известного режиссера. Мы просим прокуратуру РФ прекратить уголовное преследование Кирилла Серебренникова и отказаться от ложных обвинений против него", - говорится в заявлении, которое составили театральный режиссер Томас Остермайер (ФРГ) и драматург Мариус фон Майенбург (ФРГ).

Среди подписавших документ также кинорежиссеры Марен Аде (ФРГ), Сергей Лозница (Россия), актеры Ларс Айдингер (ФРГ), дирижер Лондонского филармонического оркестра Владимир Юровский, пианист Игорь Левит (ФРГ), лауреат Нобелевской премии по литературе за 2004 год писатель Эльфрида Елинек (Австрия). На данный момент петицию, опубликованную в воскресенье, поддержали более 3 тыс. человек. Документ должен быть предоставлен канцлеру Германии Ангеле Меркель, главе МИД ФРГ Зигмару Габриэлю и президенту РФ Владимиру Путину.