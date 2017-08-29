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Гришковец на фестивале "Край света" в последний раз показал спектакль "+1"

Культура
29 августа, 0:41 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 29, августа. /ТАСС

По словам режиссера, он создал постановку в 2008 году в Калининграде

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Режиссер, драматург и актер Евгений Гришковец в ночь на вторник в последний раз вышел на сцену в авторском моноспектакле "+1", представив его в рамках 7-го международного кинофестиваля "Край света" в Южно-Сахалинске.

"Последний раз я прочитаю этот монолог. В 2008 году я создал его в Калининграде. А здесь, на "Краю света", на Сахалине прощаюсь с этим спектаклем", - сказал Гришковец.

"+1" - это, по замыслу автора, история об одиночестве и в то же время значимости человека, о кризисе мужчины среднего возраста, который надеется, что он кому-то нужен в большом мире.

"Вы меня не знаете. Не знаете таким, каким бы я хотел, чтобы вы меня знали", - начал в последний раз свой рассказ герой Гришковца.

Спектакль идет два часа без антракта. Несмотря на позднее время, все билеты были проданы. "Мне редко удается играть спектакли в такое время, - отметил автор. - Только на Сахалине".

О фестивале

Кинофестиваль "Край света" проходит в Южно-Сахалинске с 25 августа по 1 сентября. Фестиваль учрежден министерством культуры Сахалинской области и проводится под патронатом губернатора региона. Кроме Гран-при фестиваля, составляющего 1 млн руб., предусмотрены призы за лучшую режиссерскую работу, актерское мастерство (мужская и женская роли), специальный приз жюри, приз зрительских симпатий, который традиционно вручает губернатор по результатам зрительского голосования, и приз мэра Южно-Сахалинска.

ТАСС является информационным партнером кинофестиваля.

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Персоны
Гришковец, Евгений Валерьевич
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