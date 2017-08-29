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Ястржембский назвал кинофестивали единственной возможностью продвижения для документалиста

Культура
29 августа, 2:29 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 29, августа. /ТАСС

Картина "Тигры и люди" будет представлена во внеконкурсной программе "Края Света" в киноблоке "Эко.doc"

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Участие в кинофестивалях - это фактически единственная возможность для документалистов попасть на большой экран, считает режиссер Сергей Ястржембский, чью картину "Тигры и люди" покажут во вторник на международном фестивале "Край света" в Южно-Сахалинске.

"Участие в фестивале - важная стадия в "раскрутке" картины. По сути, это единственная возможность "продвинуть" проект на большой экран и на телевидение", - сказал Ястржембский ТАСС.

Картина "Тигры и люди" будет представлена во внеконкурсной программе "Края Света" в киноблоке "Эко.doc".

Ястржембский отметил, что лента об амурских тиграх не была приурочена к Году экологии. "Этот проект мне заказал "Центр "Амурский тигр" несколько лет назад. Картина - о заботе и сохранении окружающей среды, а также о прекрасных ее представителях - амурских тиграх", - рассказал собеседник агентства.

В пятый день фестиваля "Край света" зрители увидят также картины из основной конкурсной программы: "Наше бегство" (режиссер Нобутеру Учида), "Почетный гражданин" (режиссеры Гастон Дюпра, Мариано Кон). В рамках спецпоказа во вторник покажут фильм "Пьяная фирма" Григория Константинопольского.

О фестивале

Седьмой Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" проходит в Южно-Сахалинске с 25 августа по 1 сентября. Фестиваль учрежден Министерством культуры Сахалинской области и проводится под патронатом губернатора региона. Кроме Гран-при фестиваля, составляющего 1 млн рублей, предусмотрены призы за лучшую режиссерскую работу, актерское мастерство (мужская и женская роли), специальный приз жюри, приз зрительских симпатий, который традиционно вручает губернатор по результатам зрительского голосования, и приз мэра Южно-Сахалинска.

ТАСС является информационным партнером кинофестиваля.

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