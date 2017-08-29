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Адвокат Учителя вновь просит проверить православных активистов на экстремизм

Культура
29 августа, 9:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Защитник пожаловался на бездействие сотрудников правоохранительных органов, "игнорирующих системные проявления противоправной деятельности"

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы создателя фильма "Матильда" Алексея Учителя, вновь просит проверить руководство Всероссийской общественной православной организации "Христианское государство - Святая Русь" на экстремизм. Об этом он сообщил ТАСС во вторник.

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В своем письме на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева адвокат обращается к главе ведомства с жалобой на "бездействие сотрудников, более полугода игнорирующих системные проявления противоправной деятельности, имеющей очевидные признаки преступлений экстремистской направленности". Он просит "пресечь имеющую место волокиту и уклонение сотрудников от исполнения своих служебных обязанностей по рассмотрению сообщений".

Констатин Добрынин напомнил, что еще 8 февраля 2017 года он подал заявление в Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ. В частности, он просил обратить внимание на "публикации угроз осуществления физических расправ, поджогов кинотеатров и массовых беспорядков, адресованных членами так называемой Всероссийской общественной православной организации "Христианское государство - Святая Русь" администрации и собственникам кинопрокатных организаций, режиссеру Учителю в связи с предстоящей демонстрацией кинофильма "Матильда".

В заявлении содержалась "просьба провести проверку по изложенным фактам, направить материал проверки в следственный орган для принятия решения о возбуждении уголовного дела в случае их подтверждения и уведомить заявителя о принятом решении в установленный законом срок". Однако, добавил адвокат, "никаких мер по привлечению их к ответственности не принято и не принимается".

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Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович Колокольцев, Владимир Александрович
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