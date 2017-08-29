Приложение "Голос" позволит попасть на кастинг шоу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Обновленное приложение "Голос" позволит попасть на кастинг следующего сезона шоу. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Первого канала.

"Одновременно со стартом шестого сезона проекта "Голос" (1 сентября) Первый канал запускает обновленное мобильное приложение, - говорится в сообщении. - Теперь каждый может записать свой вариант исполнения одной из прозвучавших в эфире песен и сделать его доступным для просмотра и прослушивания всеми пользователями".

По данным телеканала, все записи будут участвовать в свободном голосовании среди владельцев приложения, а лидеры получат приглашение на кастинг следующего сезона шоу "Голос".

Песни, которые можно будет перепеть, будут появляться в разделе "Пой и побеждай" сразу после эфира. Записанные пользователями варианты после модерации будут выкладываться в приложении и на сайте проекта.

Победители голосования будут определяться каждую пятницу.