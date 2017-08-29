Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Приложение "Голос" позволит попасть на кастинг шоу

Культура
29 августа, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Все записи будут участвовать в свободном голосовании среди владельцев мобильного приложения

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Обновленное приложение "Голос" позволит попасть на кастинг следующего сезона шоу. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Первого канала.

Смотрите также

Кобзон не пустил внучку на шоу "Голос"

Более 10,5 тыс. претендентов приняли участие в кастинге шестого сезона шоу "Голос"

Наставниками шоу "Голос-6" стали Агутин, Градский, Билан и Пелагея

"Одновременно со стартом шестого сезона проекта "Голос" (1 сентября) Первый канал запускает обновленное мобильное приложение, - говорится в сообщении. - Теперь каждый может записать свой вариант исполнения одной из прозвучавших в эфире песен и сделать его доступным для просмотра и прослушивания всеми пользователями".

По данным телеканала, все записи будут участвовать в свободном голосовании среди владельцев приложения, а лидеры получат приглашение на кастинг следующего сезона шоу "Голос".

Песни, которые можно будет перепеть, будут появляться в разделе "Пой и побеждай" сразу после эфира. Записанные пользователями варианты после модерации будут выкладываться в приложении и на сайте проекта.

Победители голосования будут определяться каждую пятницу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
18
В Москве простились с Верой Глаголевой
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Юнкер: Украина - это не ЕС и не НАТО, и все должны это понимать
2
Строители подняли железнодорожную арку Крымского моста на проектную высоту
3
МВД задержало двух администраторов "групп смерти" в социальных сетях
4
"Тверской стрелок" отказался от дачи показаний в суде
5
"Яндекс" объяснил исчезновение Сахалина с карт техническим сбоем
6
ВЦИОМ: о подробностях дела Серебренникова знают только 12% россиян
7
Меркель: снятие санкций с РФ пошло бы на пользу и России, и Германии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама