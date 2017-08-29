Мединский хотел бы видеть на сцене Малого театра постановки о современной жизни

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский перед открытием 262-го сезона Государственного академического Малого театра посоветовал коллективу обратить внимание на постановки о современной жизни.

"Я знаю, как много молодежи сюда приходит, как много детей, и мои дети ходят сюда, им нравится, - сказал Мединский. - Мне кажется, было бы здорово, чтобы было больше спектаклей о современной жизни. Если в репертуаре появится больше пьес о современной России, это вызовет еще большую волну зрительского интереса".

При этом министр отметил, что сейчас "традиции классического театра, заложенные тысячи лет назад, размываются". "Я не даю оценок, их дают зрители, но традиции размываются. Та репертуарная политика, которой придерживается Малый театр, являет собой скалу, являет собой форпост, на котором держится вся мировая культура", - отметил министр.

Соломин о реставрации театра

Открыл сбор труппы художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин. Прежде всего он поблагодарил Министерство культуры и его главу. Кроме того, коллектив стоя приветствовал старейших актеров труппы, среди которых народная артистка СССР Элина Быстрицкая, которую под руку вывели на сцену коллеги.

Историческое здание Малого театра в декабре 2016 года открылось после реставрации, которая велась с 2011 года. "Благодарю вас за ту работу и за то молчание, с которым вы все переносили, - сказал Соломин, обращаясь к актерам. - Люди работали, молчали, не жаловались, вылетали на гастроли". Худрук подчеркнул, что гастролей в прошлом сезоне было рекордно много. "Когда мы в очень сложных условиях 19 декабря 2016 года открывались после реставрации, ни одной строчки, что открывается старейший русский театр, не было напечатано, - посетовал худрук. - Это нормальное человеческое отношение. А так мы не обижаемся".

На сборе труппы была также приведена статистика: за прошлый сезон были проданы билеты на 408 спектаклей на более чем 259 млн рублей. До нового года театру предстоит показать 517 спектаклей.

Планы на сезон

В будущем сезоне планируется не менее шести премьер. Ранее Соломин рассказал ТАСС, что в новом сезоне в афише появятся спектакли по произведениям Фридриха Дюрренматта, Николая Гоголя и Александра Островского.

Трагикомедию "Визит старой дамы" Дюрренматта ставит режиссер из Израиля Илан Ронен. Сам Соломин, по его словам, готовит к выпуску гоголевскую "Женитьбу", над которой работает как режиссер. "Среди исполнителей ролей много молодых актеров, а также наши звезды Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Борис Клюев. - перечислил Соломин. - Будет еще несколько новых спектаклей, среди которых обязательно будет Островский".

Открытие 262-го сезона состоится 2 сентября и пройдет на обеих сценах.

На основной сцене будет показана комедия Грибоедова "Горе от ума" с Соломиным в роли Фамусова, а на Ордынке сыграют "Тайны мадридского двора" Скриба и Легуве.