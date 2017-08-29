Новый сезон в Театре Маяковского пройдет под знаком юбилеев

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический театр имени Владимира Маяковского проведет новый сезон под знаком юбилеев: 95-летия самого театра и 100-летия со дня рождения выдающегося режиссера Андрея Гончарова, долгие годы возглавлявшего "Маяковку". Режиссером юбилейных торжеств выступит нынешний художественный руководитель Театра Маяковского Миндаугас Карбаускис, было сообщено на сборе труппы, состоявшемся во вторник в "Маяковке".

Впрочем, юбилеи начали праздновать уже на сборе труппы, когда поздравили с 70-летием народного артиста РФ Михаила Филиппова. Его день рождения пришелся на 15 августа. А 16 сентября в честь юбилея артиста состоится показ "Плодов просвещения", где Филиппов исполняет роль Кругосветлова.

Эта роль стала для Филиппова знаковой: несколько десятилетий назад он играл Кругосветлова в спектакле Петра Фоменко, а сейчас выходит в образе того же персонажа в постановке худрука "Маяковки" Миндаугаса Карбаускиса.

В течение сезона, как говорилось на сборе труппы, будут также отмечены творческие юбилеи артистов "Маяковки": 65 лет работы в Театре Маяковского отметит народная артистка РСФСР Галина Анисимова, 45 лет - народный артист России Игорь Костолевский, 40 лет - актриса Татьяна Орлова.

Первой будет "Блажь"

Что касается премьер юбилейного сезона, то первой в этом смысле станет "Блажь". Это наименее известная пьеса Александра Островского, написанная им в соавторстве с драматургом Петром Невежиным. Постановку осуществил режиссер Юрий Иоффе, в спектакле задействованы среднее и молодое поколения "Маяковки". Премьера состоится 2 сентября на Малой сцене театра.

На 8 декабря объявлена премьера на Основной сцене. Это будет "Пигмалион" Бернарда Шоу в постановке Леонида Хейфеца. В главных ролях - Игорь Костолевский, Дмитрий Прокофьев и Наталья Палагушкина.

В начале февраля на Сцене на Сретенке режиссер Никита Кобелев поставит спектакль по пьесе австрийского драматурга Эдена фон Хорвата "Сказки венского леса".

Завершающей премьерой станет работа молодого режиссера Анатолия Шульева. На Основной сцене "Маяковки" в апреле он представит комедию Мольера "Дон Жуан".

95 лет Театру Маяковского

Как было объявлено на сборе труппы, художественный руководитель Миндаугас Карбаускис сосредоточится на курировании юбилейной программы Театра Маяковского, которому 29 октября исполнится 95 лет. По этому поводу планируется устроить камерный домашний праздник, который по сложившейся традиции объединит все службы театра.

29 октября 1922 года Театр Революции (ныне Театр имени Маяковского) представил свой первый спектакль. В этот день зрителям показали спектакль "Ночь", который был поставлен артистом и режиссером Велижановым по пьесе Мартина. Именно эту дату принято считать днем рождения Театра.

За 95 лет Театром Маяковского руководили такие великие мастера, как Всеволод Мейерхольд, Николай Охлопков, Андрей Гончаров. Сейчас художественным руководителем Театра является Миндаугас Карбаускис, обладатель высших театральных премий России.

"Гончаров - 100"

15 января 2018 года совместно с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС) Театр Маяковского отметит 100-летие со дня рождения выдающегося режиссера и педагога Андрея Гончарова, с именем которого связан расцвет Московского академического театра имени Маяковского, а также становление режиссерского факультета ГИТИСа.

За 40 лет преподавательской деятельности в ГИТИСе Гончаров подготовил сотни режиссеров и актеров, работающих почти во всех театрах страны, а также в Литве, Казахстане, Туркмении, Польше, Китае, на Кубе. Среди учеников Гончарова - Петр Фоменко, Эймунтас Някрошюс, Сергей Голомазов, Евгений Каменькович и многие другие.

Андрей Гончаров возглавлял Театр Маяковского с 1967 по 2001 год. За 34 года им были поставлены многие спектакли, в числе самых знаменитых - "Трамвай "Желание", "Человек из Ламанчи", "Бег", "Закат", "Леди Макбет Мценского уезда", "Банкрот" и "Жертва века".

15 января в "Маяковке" основная сцена станет открытым кинозалом, где у всех желающих будет возможность познакомиться с творчеством мастера. А в ГИТИСе в рамках мини-фестиваля "Гончаров - 100" в течение всего дня будут проходить встречи, мастер-классы, круглые столы с участием тех, кто учился у Гончарова.

К юбилею режиссера (1918-2001) также будет отреставрирована его могила на Новодевичьем кладбище.