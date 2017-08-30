Пять фильмов Венецианского кинофестиваля, которые заслуживают внимания

В этом году Венецианский кинофестиваль пройдет без участия России — отечественные картины на конкурс не попали. Однако в программу "Венецианская классика" включен отреставрированный советский фильм "Иди и смотри" Элема Климова, снятый в 1985 году по "Хатынской повести" Алеся Адамовича.

Из нововведений этого года — программа VR-фильмов. Это картины, снятые в формате виртуальной реальности. В конкурсе участвуют 22 ленты, среди которых есть работы и известных режиссеров, например Цая Минляна, лауреата премий нескольких европейских фестивалей, включая ту же Венецию.

"Форма воды"

Режиссер: Гильермо дель Торо

Премьера в России: 18 января 2018 года

filmpro.ru

В новом фильме автора "Лабиринта Фавна" и "Хребта дьявола" речь пойдет об одной странной дружбе, зародившейся во времена холодной войны в США. Немая уборщица, работающая в секретной правительственной лаборатории, проникается чувством к ихтиандру, которого ученые держат в плену. Когда женщина узнает, что существо планируют вскрыть, она забирает его к себе домой и прячет в ванной.

Внешний вид человека-амфибии съемочная группа разрабатывала в течение девяти месяцев. Дель Торо вдохновлялся японскими гравюрами и амфибиями, существующими в природе. По его словам, эта картина — самая сложная из всех, над которыми он работал. "Фильм был задуман как противоядие. Я считаю, что любовь — величайшая сила во вселенной", — сказал режиссер.

"Субурбикон"

Режиссер: Джордж Клуни

Премьера в России: 23 ноября 2017 года

filmpro.ru

Это один из самых "звездных" фильмов Венеции: Джордж Клуни снял фильм по сценарию братьев Коэнов, главную роль в нем исполнил Мэтт Деймон. "Субурбикон" — шестая режиссерская работа Клуни, но эту ленту он якобы планировал снять еще десять лет назад.

Действие фильма разворачивается в 1950-х годах. В небольшом тихом городке под названием Субурбикон живет образцово-показательная семья. Однажды к ним в дом вторгаются, и это событие толкает их на страшные поступки.

"Мама!"

Режиссер: Даррен Аронофски

Премьера в России: 14 сентября 2017 года

filmpro.ru

О вторжении в семейное гнездышко и последствиях этого события рассказывается еще в одном фильме Венецианского кинофестиваля. Даррен Аронофски, автор "Реквиема по мечте", "Фонтана" и "Черного лебедя", снял хоррор "Мама!" с Дженнифер Лоуренс в главной роли.

Этот фильм почти не рекламировался, и дополнительной информации, кроме скудного синопсиса, о нем нет — таким было требование режиссера. Он считает, что перед просмотром ленты зритель должен как можно меньше о ней знать. Однако Аронофски предупредил: зрелище будет напряженным.

"Человеческий поток"

Режиссер: Ай Вэйвэй

Премьера в России: неизвестно

filmpro.ru

Известный китайский художник Ай Вэйвэй снял документальный фильм о миграционном кризисе. В последние годы он регулярно поднимает эту тему в своем творчестве, например весной художник построил в Праге 30-метровую лодку, на которой разместил несколько сотен безликих пассажиров. Еще раньше художник воссоздал снимок погибшего сирийского мальчика, чье тело вынесло на турецкий берег в 2015 году.

В фильме "Человеческий поток" Ай Вэйвэй рассказывает о буднях беженцев и их проблемах. Художник снимал материал в 23 странах мира — от Италии до Афганистана. Он жил вместе с беженцами, плыл на лодках и пересекал границы.

"Первая реформаторская церковь"

Режиссер: Пол Шредер

Премьера в России: неизвестно

Возможно, Пол Шредер как сценарист известен чуть больше, чем как режиссер. Он писал сценарии сразу к четырем фильмам Мартина Скорсезе: к "Таксисту", "Бешеному быку", "Последнему искушению Христа" и к "Воскрешая мертвецов".

Предпоследняя режиссерская работа Шредера — триллер 2014 года "Умирающий свет" — получила в основном отрицательные отзывы критиков. Его обвиняли в том, что картина вышла сырой, вялой, с невразумительным сценарием.

В Венеции состоится премьера его нового фильма — "Первой реформаторской церкви", снова триллера, но уже о церкви и коррупции. В картине рассказывается об армейском священнике (Итан Хоук) и молодой прихожанке, с которой он знакомится в церкви. У обоих — потеря: у священника погиб сын-солдат, у женщины покончил с собой муж. Случайно они узнают о коррупционном заговоре, в котором замешаны и священнослужители.

Виктория Сальникова