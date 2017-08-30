Всероссийскую акцию "Ночь кино" посетили более 700 тыс. человек

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Акцию "Ночь кино", которая проходила 26-27 августа во всех регионах России, посетили более 700 тыс. человек. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Фонда кино.

"Нам очень приятно, что в этом году акция "Ночь кино" прошла во второй раз и становится настоящей традицией, - приводит пресс-служба слова исполнительного директора Фонда Антона Малышева. - В этом году регионы более серьезно подошли к нашей акции и заранее озаботились организацией площадок для просмотра фильмов. В некоторых областях посещаемость "Ночи кино" была больше, чем в 2016 году. Это Краснодарский край, Свердловская область, Красноярский край, Астраханская область, Кемеровская область, Саратовская область и Чувашская Республика".

По его словам, плохая погода не помешала гостям присоединиться к акции. "Погода не везде была хорошая, но это не остановило наших зрителей, которые хотели посмотреть новые российские картины. Надеюсь, акция продолжится и в следующем году и привлечет еще больше зрителей", - добавил Малышев.

В рамках акции были задействованы более 2,5 тыс. площадок по всей стране. Были показаны мультфильм "Снежная королева 3: Огонь и лед", комедия "Кухня: Последняя битва", военная драма "28 панфиловцев", космическая драма "Время первых" и другие.

Акция "Ночь в кино" - аналог популярных культурных событий - "Ночь музеев" и "Ночь искусств" - учреждена Минкультуры РФ. Она проводилась во второй раз и была приурочена к ежегодному празднованию Дня российского кино, который отмечают 27 августа.