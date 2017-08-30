Неоконченные произведения Терри Пратчетта попали под паровой каток

ТАСС, 30 августа. Неоконченные произведения английского писателя Терри Пратчетта (1948 - 2015) уничтожены старинным паровым катком, как и завещал автор цикла популярного сатирического фэнтези про Плоский мир. Подобное действо, как сообщает в среду газета The Guardian, произошло на выставке паровых машин в южноанглийском графстве Дорсет в преддверии открытия экспозиции о жизни и смерти фантаста "Терри Пратчетт: Его всемирная выставка" в английском городе Солсбери.

Неоконченные 10 романов находились на жестком диске, по которому проехал каток. Однако, по словам куратора музея в Солсбери Ричарда Генри, наблюдавшего за "экзекуцией", диск "сохранился лучше, чем ожидалось". "Поэтому мы поместили его в каменную дробилку, которая и довершила дело", - добавил он. Осколки жесткого диска также будут выставлены на выставке в Солсбери.

Пратчетт скончался в возрасте 66 лет, в последние годы он страдал болезнью Альцгеймера. Автор почти 70 романов, суммарный тираж которых превысил 50 млн экземпляров, был удостоен звания кавалера Ордена Британской империи за вклад в литературу.

После кончины фантаста его друг писатель Нейл Гейман поведал журналистам, что, согласно воле Пратчетта, "все, над чем он работал непосредственно перед смертью, должно быть вынесено вместе с компьютерами на середину большой дороги и уничтожено паровым катком".