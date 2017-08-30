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Решение о возможном запрете "Матильды" в Крыму примут после оценки минкультуры региона

Культура
30 августа, 18:11 UTC+3 БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/ 30, августа. /ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов также отметил, что уважает личное мнение депутата Госдумы Натальи Поклонской относительно этого фильма

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БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 30 августа. /ТАСС/. Решение о возможном запрете показа фильма "Матильда" в Республике Крым примут после оценки кинокартины комиссией министерства культуры региона. Об этом в среду сообщил журналистам глава полуострова Сергей Аксенов.

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"Есть комиссия, которая у нас при Министерстве культуры работает, [специалисты] посмотрят... Они посмотрят, оценят и скажут, какая позиция", - пояснил руководитель региона, отвечая на вопрос о возможном запрете показа фильма в Крыму.

При этом Аксенов отметил, что "уважает личное мнение" депутата Госдумы Натальи Поклонской относительно этого фильма. "У каждого человека есть свои убеждения, я фильм не смотрел, я не могу давать оценки, не посмотрев фильма", - сказал глава региона.

История вопроса

Скандал вокруг фильма возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера Алексея Учителя и Поклонской и продолжается уже несколько месяцев. Депутат добивается, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя и чувства верующих. Ранее Поклонская уже направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры картины, а также полный текст сценария фильма.

В свою очередь, Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Адвокат режиссера Константин Добрынин написал жалобу на Поклонскую в комиссию по этике Госдумы. Ответа на нее пока не последовало.

Роль будущего императора Николая II исполнил германский актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать Николая II Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин. В прокат фильм должен выйти 26 октября 2017 года.

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Ситуация вокруг фильма "Матильда"
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Аксенов, Сергей Валерьевич Поклонская, Наталья Владимировна
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