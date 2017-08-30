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"Матильда" ошибочно появилась в расписании петербургского кинотеатра

Культура
30 августа, 19:02 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, августа. /ТАСС

В администрации кинотеатра "Великан парк" отметили, что в расписании неправильно выставили дату

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Кадр из фильма "Матильда"

Кадр из фильма "Матильда"

© filmpro.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя появился в среду в расписании петербургского киноцентра "Великан парк", однако размещение этой информации было ошибочным. Об этом сообщила ТАСС администратор зала "Люкс" кинотеатра, где якобы должны были проходить показы.

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"Наверное, какая-то ошибка. Сейчас обновим. Наверное, неправильно дату выставили", - сказала собеседница агентства.

Ранее на сайте "Великан парка" появилась информация о том, что в зале "Люкс" с 30 августа по 6 сентября в 18:00 мск будут проходить показы фильма "Матильда". Позже эта информация была удалена.

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской и продолжается уже несколько месяцев.

Депутат добивается, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих.

В свою очередь, режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.

В прокат фильм должен выйти 26 октября 2017 года.

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