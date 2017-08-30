"Матильда" ошибочно появилась в расписании петербургского кинотеатра

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя появился в среду в расписании петербургского киноцентра "Великан парк", однако размещение этой информации было ошибочным. Об этом сообщила ТАСС администратор зала "Люкс" кинотеатра, где якобы должны были проходить показы.
"Наверное, какая-то ошибка. Сейчас обновим. Наверное, неправильно дату выставили", - сказала собеседница агентства.
Ранее на сайте "Великан парка" появилась информация о том, что в зале "Люкс" с 30 августа по 6 сентября в 18:00 мск будут проходить показы фильма "Матильда". Позже эта информация была удалена.
Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской и продолжается уже несколько месяцев.
Депутат добивается, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих.
В свою очередь, режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.
В прокат фильм должен выйти 26 октября 2017 года.