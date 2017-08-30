Венецианский кинофестиваль открылся в условиях повышенных мер безопасности

ВЕНЕЦИЯ, 30 августа. /ТАСС/. Чрезвычайные меры безопасности приняты в этом году на острове Лидо в Венецианской лагуне, где в среду открылся 74-й Международный кинофестиваль.

40 камер наружного наблюдения установлены в разных точках киногородка. Все изображения в реальном времени поступают в оперативный штаб. На всех подходах ко Дворцу кино установлены бетонные блоки.

Как указали в местной префектуре, мобилизованы на 100 стражей правопорядка больше, чем в прошлом году.

В город уже прибыли сотни гостей и журналистов. Появились и первые звезды, среди них - Мэтт Дэймон, сыгравший главную роль в фильме "Короче" (Downsizing) режиссера и сценариста Александра Пэйна, которым открылся фестиваль. На этот раз двукратный лауреат "Оскара" рассматривает проблемы современного общества через фантасмагорический сюжет: ученые предлагают бороться с мировым кризисом, вызванным перенаселением планеты, путем уменьшения роста ее жителей. Семейная пара в исполнении Мэтта Дэймона и Кристен Уиг в стремлении к лучшей жизни решаются пойти на рискованный эксперимент по уменьшению роста.

Отвечая на вопрос журналистов о нынешнем президенте США Дональде Трампе и его политике, в том числе в области защиты окружающей среды, Дэймон ответил: "Трамп ничего не делает для экологии. Только разрушает все, что сделал [его предшественник Барак] Обама, думая только об экономике и рабочих местах. Что делать? Ждать, когда он уйдет".

"Короче" в целом понравился критикам, которые напоминают, что в последние годы в Венеции угадывали будущих фаворитов оскаровской гонки. Так, фильмами открытия в разные годы были "Гравитация" (Gravity, 2013), "Бердмэн" (Birdman, 2014), "Ла-Ла Ленд" (La La Land, 2016), которые потом получали награды Американской киноакадемии.

"Короче" участвует в основном конкурсе, в котором заявлена 21 картина, в том числе новая режиссерская работа актера Джорджа Клуни, а также фильмы Даррена Аронофски, Гильермо дель Торо, документальная лента о проблеме миграции Ай Вэйвэя. Победитель будет объявлен 9 сентября.