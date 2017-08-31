Умерла народная артистка России Людмила Рюмина

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Умерла народная артистка России Людмила РюминаКультура 31 августа, 9:03
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Народная артистка России, певица Людмила Рюмина скончалась на 69-м году жизни в Москве. Об этом ТАСС сообщили в четверг в окружении певицы.
"Людмила Георгиевна скончалась в Боткинской больнице после тяжелой продолжительной болезни", - сказал собеседник агентства. Дата прощания и похорон пока неизвестны.
Людмила Рюмина исполняла русские народные песни, была основателем и руководителем Московского государственного ансамбля "Русы". С 1999 года - художественный руководитель Московского культурного фольклорного центра.
28 августа певице исполнилось 68 лет.