Прощание с Людмилой Рюминой может состояться 4 сентября в ее фольклорном центре

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Прощание с народной артисткой РСФСР Людмилой Рюминой, которая умерла в возрасте 68 лет в Москве, предполагают провести в понедельник, 4 сентября, в ее Московском культурном фольклорном центре. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель центра Елена Орлова.
"Людмила Георгиевна скончалась сегодня ночью в больнице, у нее было онкологическое заболевание, - сказала она. - Прощание мы хотим провести в понедельник в нашем Фольклорном центре, похороны - на Троекуровском кладбище, но пока место похорон точно не определено".
Людмила Рюмина исполняла русские народные песни, была основателем и руководителем Московского государственного ансамбля "Русы".