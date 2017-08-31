Декорации кинокластера "Дон" станут основой парка семейного отдыха

ТАСС, 31 августа. Кинодекорации строящегося в Ростовской области кинокластера "Дон" в будущем станут основой для создания развлекательного парка. Об этом ТАСС в четверг сообщил руководитель представительства Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Южном федеральном округе Евгений Дорошенко.

"На сегодняшний день в станице Старочеркасской, в границах Аннинской крепости, возведены декорации казачьей станицы и немецкой слободы, до конца года планируется завершить строительство храма. Под Старочеркасском уже приступили к возведению объекта "крепость Измаил" для съемки сериала о молодых годах атамана Матвея Платова. На территории хутора Мержанова к съемкам сериала "Смотритель маяка" построены здание маяка, два дома и конюшня, ведется проектирование объектов для создания дополнительной площадки кинокластера в Азовском районе. Все декорации впоследствии станут основой развлекательного парка для семейного отдыха", - сказал Дорошенко.

По его словам, кинокластер создается на территории Ростова-на-Дону, станицы Старочеркасской, Азова и Таганрога.

"Регион расположен в благоприятной климатической зоне и обладает богатыми природными ландшафтами, благодаря чему кинопроизводители проявляют интерес, и ряд компаний уже ведут здесь съемки. В хуторе Мержаново и в станице Старочеркасской снимается многосерийный фильм по заказу телеканала НТВ "Смотритель маяка", продюсером которого выступает Сергей Багиров. В Азовском районе проходят съемки одной из сцен полнометражного фильма независимого режиссера Ильи Шерстобитова и его студии "Икс-соул продакшн" "Каникулы президента", - добавил Дорошенко.

В 2017 году в Ростовской области начнутся съемки сиквела фильма "Зеленый фургон", картин "Батальон" и "Путь атамана". В 2018 году там планируют снимать уже не менее пяти фильмов.

Ростовский рибейт

Ростовская область стала пилотной территорией по созданию льготных условий для кино- и телепроизводства. Регион будет работать по программе рибейтов - возврат из бюджета области через специально созданные кинокомиссии части затрат производителя кино или телесериала за съемки на своей территории.

"В настоящее время правительство области прорабатывает вопрос внедрения механизма финансовых стимулов для кинокомпаний, осуществляющих кино- и телесъемку на территории Ростовской области. Организована работа по разработке нормативного правового акта, регламентирующего порядок предоставления субсидии, а также состава региональной кинокомиссии", - сказал Дорошенко.

Объем средств, который будет выделен на эти цели из бюджета Ростовской области, и процент компенсации затрат, на который могут рассчитывать кинематографисты, пока не определены.

"Согласно рекомендациям Фонда кино объем бюджетных ассигнований, предоставляемый кинокомпаниям, должен составлять не более 20% от понесенных производственных затрат по проекту", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, кинопроизводители смогу использовать местный кадровый ресурс. "Например, у региона есть прекрасная актерская школа: работает филиал ВГИКа, четыре государственных и четыре муниципальных театра, в каждом из которых работают великолепные творческие коллективы", - отметил Дорошенко.