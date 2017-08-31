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Скрипача Дмитрия Когана похоронят на Троекуровском кладбище

Культура
31 августа, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Прощание с музыкантом состоится 2 сентября в Камерном зале Московского международного Дома музыки

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Прощание со скрипачом, заслуженным артистом России Дмитрием Коганом пройдет в Камерном зале Московского международного Дома музыки в субботу, 2 сентября. Музыканта похоронят на Троекуровском кладбище, сообщила ТАСС ассистент музыканта Жанна Прокофьева.

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Дмитрий Коган

Биография Дмитрия Когана

"Прощание с заслуженным артистом РФ Дмитрием Коганом состоится в субботу, 2 сентября 2017 года с 10:00 до 11:30 в Московском международном Доме музыки, в Камерном зале", - сказала Прокофьева.

Ранее сообщалось, что поклонники артиста смогут проститься с ним в Колонном зале Дома союзов.

Дмитрий Коган умер 29 августа в возрасте 38 лет. По информации источника в окружении музыканта, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

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