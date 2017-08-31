Скрипача Дмитрия Когана похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Прощание со скрипачом, заслуженным артистом России Дмитрием Коганом пройдет в Камерном зале Московского международного Дома музыки в субботу, 2 сентября. Музыканта похоронят на Троекуровском кладбище, сообщила ТАСС ассистент музыканта Жанна Прокофьева.

"Прощание с заслуженным артистом РФ Дмитрием Коганом состоится в субботу, 2 сентября 2017 года с 10:00 до 11:30 в Московском международном Доме музыки, в Камерном зале", - сказала Прокофьева.

Ранее сообщалось, что поклонники артиста смогут проститься с ним в Колонном зале Дома союзов.

Дмитрий Коган умер 29 августа в возрасте 38 лет. По информации источника в окружении музыканта, причиной смерти стало онкологическое заболевание.