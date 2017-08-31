В Ясной Поляне снимают новый фильм об истории из жизни Льва Толстого

ТАСС, 31 августа. Новый фильм, который основан на фактах биографии писателя Льва Толстого, снимают в его усадьбе Ясная Поляна в Тульской области, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"В Ясной Поляне снимают новый фильм о Толстом. Рабочее название картины режиссера Авдотьи Смирновой - "История одного назначения". Это историческая драма, основанная на подлинных фактах биографии Льва Толстого", - отметили региональные власти.

По данным пресс-службы, сюжет фильма строго документален и одобрен потомками писателя.

"Действие происходит в 1866 году, перед ревизией 65-го Московского пехотного полка писарь Василий Шибунин ударил по лицу ротного командира капитана Яцевича. По законам военного суда за это рядового ждала смертная казнь. О деле узнал Лев Толстой, история настолько задела писателя, что он изъявил желание выступить адвокатом Шибунина в суде, однако защита проиграла, и рядовой был расстрелян", - описали сюжет картины в пресс-службе.

Выход фильма запланирован на 2018 год.