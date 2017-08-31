Фильм "Довлатов" Алексея Германа выйдет в прокат в 2018 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Художественный фильм "Довлатов", посвященный судьбе известного российского писателя Сергея Довлатова (1941-1990 ), выйдет в прокат в первой половине будущего года.

Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге режиссер-постановщик картины Алексей Герман.

"Фильм, как мы надеемся, довольно широко выйдет в прокат в первой половине 2018 года", - сказал Герман. Режиссер сообщил, что, согласно опросу Левада-центра на тему "Хотели ли они увидеть фильм о Довлатове?", 28% россиян ответили положительно. Это свидетельствует по крайней мере о том, что около трети россиян знают, кто такой Довлатов, заметил Герман.

"Правда, в картине нет супергероя, и это может осложнить его прокатные перспективы", - сказал режиссер.

Сейчас фильм еще находится в работе и, по предположениям постановщика, будет окончательно завершен к концу сентября. "Мы вынуждены были остановиться на полтора месяца из-за моих личных обстоятельств", - рассказал Герман (летом этого года у режиссера умерла мать, известный сценарист, главный реактор "Ленфильма" Светлана Кармалита - прим. ТАСС).

О картине

Сюжет картины построен на нескольких днях 1971 года из ленинградского периода жизни Довлатова. Выбор именно этого отрезка биографии писателя режиссер объяснил тем, что это было время, когда Довлатов еще не уехал в Прибалтику и поэт Иосиф Бродский еще не эмигрировал.

"Нам хотелось совместить историю талантливых людей, которые из-за разных особенностей нашего мироустройства, к сожалению, не могли заниматься своей деятельностью и вынуждены были уехать", - сказал Герман.

Он признался, что Довлатов как личность оказался довольно сложным персонажем для его экранного воплощения. "Нам показалось, что Довлатов сам по себе - не идеально сценичный писатель, потому что он себя немножко выдумал и он не совсем такой (обаятельный пьющий человек), каким он себя описывает, если разбираться. И мы решили, что совсем уходить в экранизацию неправильно", - рассказал режиссер.

По его словам, близкие родственники писателя были посвящены в эту работу, в которой нет "ни глянца, ни копания в грязном белье". Объясняя, почему на главную роль был приглашен сербский актер Милан Марич, режиссер сказал о его внешнем сходстве с Довлатовым и несомненном актерском даре, а также о том, что в России не удалось найти подходящего артиста такого типажа.

Проект был частично финансирован Министерством культуры, а также целым рядом организаций и спонсоров. "Это пример того, как в наши дни из разных источников собираются деньги на кино", - считает Герман. Он поблагодарил городские власти за помощь в съемках. Многие интерьеры были построены в домах, предназначенных на снос. Художник-постановщик фильма Елена Окопная выразила признательность горожанам, которые по просьбе съемочной группы принесли вещи и элементы одежды из эпохи 1970-х.