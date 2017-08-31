МХТ им. Чехова представит премьеры по пьесам Аллена, Горького и Литвиновой

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Художественный театр имени Чехова открывает в четверг очередной, 120-й по счету, сезон премьерным спектаклем "Мужья и жены" по Вуди Аллену в постановке Константина Богомолова.

Прежде чем выйти к зрителям, артисты МХТ встретились на традиционном после летнего "антракта" сборе труппы, который провел художественный руководитель театра Олег Табаков.

Поприветствовав возглавляемый коллектив, он озвучил планы на предстоящий творческий год. По словам Табакова, в наступающем сезоне МХТ должен выпустить несколько премьер по пьесам Чехова, Горького, Ренаты Литвиновой, других классиков и современных авторов.

Премьеры сентября

Уже 7 сентября на Малой сцене состоится первая премьера нового сезона. Это будет спектакль "Веселые времена", который ставит режиссер Михаил Рахлин по мотивам голливудской кинокомедии "Ниночка", снятой в 1939 году. Главные роли в спектакле исполнят Светлана Колпакова, Константин Крюков, Наталья Рогожкина.

Следующей премьерой сентября, по словам Табакова, станет "Северный ветер", который также "подует" на Малой сцене. Автор пьесы и режиссер спектакля - известная актриса Рената Литвинова. Музыку к постановке написала Земфира. В ролях заняты Раиса Максимова, Борис Плотников, Софья Заика, Яна Сексте, Павел Ворожцов, Павел Табаков, Мария Фомина, в отдельной специальной роли выступит режиссер Константин Богомолов.

23 сентября Константин Богомолов предстанет и в своей основной ипостаси - в этот день в его постановке на Основной сцене МХТ пройдет юбилейный вечер народной артистки РФ Ирины Мирошниченко.

Кроме того, рассказал Табакова, 1 октября в МХТ отметят 90-летие Олега Ефремова (1927-2000). Он - создатель театра "Современник", в 1956-1970 годах был его художественным руководителем; с 1970 года возглавлял МХАТ СССР имени Горького, а после его раздела в 1987 году - МХТ имени Чехова.

Снова Богомолов, Бутусов и другие

В ноябре, к 100-летию Октябрьской революции, намечен выпуск спектакля под названием "Светлый путь. 1917", автор и режиссер - Александр Молочников. "Премьера состоится на Основной сцене", - сообщил Табаков.

Затем, уже в феврале 2018 года, репертуар Основной сцены пополнит пьеса Максима Горького "Дачники" в постановке Евгения Марчелли. А в марте также на Основной сцене пройдет Вечер к 150-летию Максима Горького.

"На Основной сцене ожидаются еще две значительные работы, - сказал худрук МХТ. - В апреле чеховских "Трех сестер" должен выпустить Константин Богомолов, а под занавес сезона, в июне, Юрий Бутусов представит премьеру спектакля "Человек из рыбы" по пьесе Аси Волошиной".

В числе запланированных премьер Малой сцены Табаков назвал "Стакан воды" Эжена Скриба (режиссер - Юрий Кравец), "Офелия боится воды" Юлии Тупикиной (режиссер - Марина Брусникина), "Из жизни ископаемых" Фредерика Строппеля (режиссер - Игорь Золотовицкий).

В этом сезоне к репетициям нового пластического спектакля "Россия. ХХ век" приступит хореограф Алла Сигалова. Премьера состоится осенью 2018 года. Константин Хабенский осуществит перенос своего спектакля для детей "Поколение Маугли" на Основную сцену театра с участием молодых артистов и учеников Московской театральной школы Олега Табакова.

Продолжит свою работу мхатовская лаборатория, в которой молодые режиссеры представляют новые пьесы как российских, так и зарубежных драматургов. "По итогам лаборатории прошлого сезона в репертуар театра принята постановка "Мальва" по Горькому в постановке Данилы Чащина. В этом сезоне молодые режиссеры будут работать над забытыми текстами 1920-1930-х годов", - проинформировал худрук МХТ.

Гастрольная программа

Табаков заявил, что в новом сезоне МХТ продолжит активную гастрольную деятельность. "Еще до открытия сезона наши спектакли "Механика любви" и "Телефон доверия" побывали в Кемерове, - сказал Олег Павлович. - А 7 сентября спектакль "Пролетный гусь" будет показан в городе Балашов".

Художественный театр остается активным участником федеральной программы "Большие гастроли", в рамках которой этой осенью отправится в Ташкент (Узбекистан).

В конце года спектакль "Свидетель обвинения" поедет на гастроли в Екатеринбург и Санкт-Петербург, "Дракон" также отправится на гастроли в северную столицу. В ноябре спектакль "№13D" будет показан в Екатеринбурге. Спектакль "Северный ветер" увидят в ноябре зрители Ярославля и Красногорска.