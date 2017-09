Жизнь после смерти: выходит новый альбом Motörhead

Британская рок-группа Motörhead официально прекратила существование сразу после смерти своего основателя и бессменного лидера Лемми Килмистера в декабре 2015 года. Однако это вовсе не означает, что поклонникам теперь остается лишь переслушивать давно знакомые пластинки. Едва успели улечься страсти после выхода в июне прошлого года концертного диска Clean Your Clock, записанного за месяц до распада коллектива, как любители тяжелой музыки получили новую возможность пополнить свои коллекции. Очередным "красным днем календаря" для многих стало 1 сентября 2017 года — дата выхода альбома Under Cover.

Это не полноценная студийная работа, но и не ординарная компиляция из серии Greatest Hits. Новинка представляет собой 42-минутную подборку чужого материала в исполнении Motörhead, публиковавшегося в период с 1992 по 2015 год. Часть этих песен выходила на номерных дисках группы либо в качестве бонус-треков к ним, но некоторые до сих пор были доступны лишь на тематических сборниках, посвященных тому или иному сольному исполнителю или рок-команде, наподобие Hell Bent Forever: A Tribute to Judas Priest (2008) или Ronnie James Dio — This Is Your Life (2014). Исключение составляет никогда ранее не издававшаяся композиция Дэвида Боуи Heroes, переигранная в 2015 году и ставшая одной из последних записей басиста-вокалиста Лемми, гитариста Фила Кэмпбелла и ударника Микки Ди.

Как подчеркивается на официальной странице группы в "Фэйсбук", разброс музыкального материала оказался слишком велик, и далеко не все знали о существовании многих из этих песен, каждая из которых "может оказаться новинкой для тысяч молодых фанатов Motörhead".

Всего в Under Cover вошло 11 песен. Творческому переосмыслению, в частности, подверглись композиции таких коллективов, как Judas Priest, Sex Pistols, Rainbow, The Rolling Stones, Ramones, Twisted Sister и Metallica, а также Теда Ньюджента и Оззи Осборна. Отличительной особенностью является то, что классика жанра в прочтении Лемми и компании не только не поблекла, но и получила вторую жизнь, заиграв новыми красками.

Что касается форматов, в которых выйдет сборник, то их весьма широкий спектр отвечает духу времени. Так, меломанам предлагаются на выбор компакт-диск с 20-страничным буклетом, 180-граммовый виниловый диск (причем как в стандартном исполнении, так и зеленого и синего цветов), комплект из этих двух физических носителей с добавлением разнообразной сувенирной продукции, а также виртуальная копия с возможностью платной загрузки.

Новый альбом Motörhead, роль Лемми в истории и вклад группы в развитие тяжелой музыки корреспондент ТАСС обсудил с рядом известных рокеров.

Любовь к Элвису

Основатель и бывший гитарист легендарной шотландской команды Nazareth Мэнни Чарлтон был предельно лаконичен. Он не исключил вероятность того, что может приобрести Under Cover для личного пользования, и выразил уверенность в том, что данный сборник должен стать неотъемлемой частью коллекции каждого ценителя хэви-метал.

"У него был свой собственный стиль, — сказал Чарлтон о Килмистере. — Он играл [на бас-гитаре], используя [усилители] "Маршалл", и получал очень жесткий звук в среднечастотном диапазоне, почти как у низко настроенной гитары".

Гитарист Фил Кэмпбелл, бас-гитарист и вокалист Лемми Килмистер, барабанщик Микки Ди на фестивале Greenfield 2015 в Интерлакене, Швейцария, 2015 год © EPA/PETER KLAUNZER

По словам Мэнни, он не раз общался с Лемми, пересекаясь на концертных площадках, и во время одной из бесед выяснилось, что, несмотря на различия в подходе к творчеству, у них схожие музыкальные пристрастия. "Оказалось, что мы оба одинаково горячо любили первых артистов [сотрудничавших с основанной в 1952 году американской звукозаписывающей компанией] Sun Records — Элвиса [Пресли], Карла Перкинса, Джонни Кэша".

"Я не являюсь поклонником их музыки, — отметил в заключение Чарлтон, говоря о Motörhead. — Но Лемми был великим музыкантом с яркой индивидуальностью, и я испытывал к нему глубокое уважение".

Motörhead много не бывает!

С большим интересом ждет выхода Under Cover и Грег Смит — американский коллега Лемми по цеху, в свое время также отдавший предпочтение четырехструнному инструменту. Он начал свою карьеру под покровительством одного из лидеров панк-движения, эпатажной вокалистки Уэнди Уильямс, после чего играл в группе Rainbow окончательно покинувшего Deep Purple Ричи Блэкмора, с Элисом Купером и Билли Джоэлом, а сейчас сотрудничает с Тедом Ньюджентом.

Грег тоже рассматривает возможность пополнить свою фонотеку новым сборником: "Я всегда любил Motörhead. Motörhead много не бывает!" — категорично добавил он.

Композиция Cat Scratch Fever, вошедшая в Under Cover, является хитом Ньюджента, традиционно исполняемым в течение многих лет на концертах. В последнее время вместе со своим новым работодателем ее играет и Смит. Отвечая на просьбу провести параллели, он подчеркнул, что "версия Motörhead однозначно не менее забойна". "Они определенно придали этой версии характерные черты своего стиля", — полагает Грег.

Развернуть Лемми Килмистер во время концерта в Королевском оперном театре в Лондоне, 2004 год © Jon Furniss/WireImage Лемми Килмистер во время концерта в Королевском оперном театре в Лондоне, 2004 год © Jon Furniss/WireImage

По его словам, "Лемми был уникальным басистом". "Он обладал собственным стилем, который, я уверен, оказал влияние на многих", — сказал Смит, приведя в качестве примера следующий случай, произошедший в самом начале 1990-х годов.

"Однажды, находясь в Лондоне с Элисом Купером, я совершенно случайно увидел, как по улице идут [члены Motörhead] Фил Кэмпбелл, [гитарист Майкл Берстон по прозвищу] Вюрцель и [барабанщик Фил Тейлор по прозвищу] Филси Энимал, — поведал он. — Мы заглянули в паб, немного приняли, после чего кто-то предложил отправиться в студию [где в то время записывалась группа] Motörhead и устроить джем-сейшн. Мы поймали такси, вошли в студию и начали джемовать".

"Они демонстрировали мне наброски для своего будущего альбома [1991 года] "1916", — продолжил Грег. — После того как джем закончился, Филси Энимал сказал: "Как же все-таки классно играть с бас-гитаристом! Лемми — не басист, он ритм-гитарист".

Смит напомнил, что многократно выступал на разогреве у Motörhead и общался с Килмистером, когда входил в группу Уильямс. Более того, во время одного из лондонских концертов Лемми с Вюрцелем поднялись на сцену и составили панк-диве компанию, совместно исполнив песню Jailbait. В подтверждение своих слов Грег сообщил, что видеозапись уникального выступления находится в свободном доступе в интернете.

Совместное выступление Лемми Килмистера и Уэнди Уильямс

"Когда я выступал с Элисом Купером, у нас был совместный тур Operation Rock & Roll ("Операция "Рок-н-ролл", 1991, здесь и далее — прим. ТАСС). В нем участвовали Элис Купер, [группы] Judas Priest, Motörhead, Dangerous Toys и Metal Church, — поделился воспоминаниями собеседник агентства. — Я видел их [музыкантов Motörhead] каждый вечер. В течение многих лет я провел немало времени с Лемми и считал его своим добрым другом".

"Я очень люблю Motörhead. Когда мы вместе гастролировали, я всегда наблюдал [за их выступлениями], располагаясь сбоку от сцены. Мне нравились их энергия и [создаваемая ими] атмосфера", — заключил Смит.

Они никогда не изменяли себе

Не меньший интерес к новинке проявляет и нынешний басист британской рок-легенды Uriah Heep Дэйви Риммер. "Я куплю его (альбом Under Cover), — заверил он. — Лемми никогда не скрывал, кто оказал на него наибольшее влияние, которое отразилось и на Motörhead, но Motörhead всегда отличались уникальным звуком. Лемми мог спеть любую песню и сделать так, чтобы она воспринималась как произведение Motörhead!"

Новый сборник не останется незамеченным, поскольку теперь "каждый любитель рока сможет по достоинству оценить влияние Лемми и Motörhead, оказанное ими на развитие рок-музыки", — убежден Риммер.

По словам собеседника, эта участь не миновала и его самого. "Лемми повлиял на меня как на басиста, поскольку он шел не по проторенному пути, а играл аккордами, как гитарист, и это стало фирменным стилем игры Лемми на бас-гитаре", — признался Дэйви. Он выразил мнение, что на становлении Килмистера во многом отразилось его увлечение творчеством британской группы The Who, басист которой Джон Энтуистл также отличался ни на кого не похожей манерой исполнения. "Лемми использовал аккорды и подключал свою бас-гитару "Рикенбакер" к гитарному усилителю "Маршалл", что оказало влияние на многих басистов, игравших рок, поп и панк", — добавил Риммер.

Развернуть Лемми Килмистер во время выступления в Гайд-парке, Лондон, 2006 год © Louise Wilson/Getty Images Лемми Килмистер во время выступления в Гайд-парке, Лондон, 2006 год © Louise Wilson/Getty Images

Он сообщил, что неоднократно видел живые выступления Motörhead в Лондоне и имел счастье лично пообщаться с Лемми. В частности, такой случай представился ему во время рок-фестиваля в германском Вакене в 2004 году, когда он выступал в составе коллектива Zodiac Mindwarp and the Love Reaction. "Поговорить с Лемми всегда было большим удовольствием", — подчеркнул Дэйви.

"Лемми и Motörhead навсегда останутся легендами, поскольку они никогда не изменяли своему стилю и оставались честными по отношению к себе. Именно поэтому у них так много поклонников во всех уголках планеты", — заключил Риммер.

Пленных не брать!

Однако не столь категоричен в своих оценках Гэрри Бордонаро — басист, бок о бок играющий не одно десятилетие в американской группе The Rods, у руля которой стоит Дэвид Файнстин, являющийся двоюродным братом культовой фигуры в хэви-метал, ушедшего из жизни в 2010 году вокалиста Ронни Джеймса Дио. Он не горит желанием обзаводиться новым сборником Motörhead.

"Гораздо больший интерес для меня представляют их ранние записи. Вряд ли я куплю его [диск Under Cover]", — признался Бордонаро. С его точки зрения, этот альбом привлекателен лишь "для самых упертых фанатов Motörhead", а не для широкой аудитории, так как кавер-версии — вещь специфическая.

Гэрри также отметил, что не может отнести себя к числу тех, кто называет Лемми своим духовным учителем. "Я начал играть задолго до того, как впервые услышал Motörhead. Я играл на бас-гитаре еще до 1970 года", — сообщил он.

Вместе с тем Бордонаро не отрицает огромного влияния, оказанного Килмистером на становление жанра. "Полагаю, его наиболее ощутимым вкладом стал [изобретенный им] звук, очень сырой, ни на что не похожий, а также манера игры", — сказал американский рокер. "Их влияние было отчетливым и очень мощным. Они стали подлинными новаторами", — указал он.

Коснувшись вопроса о личных контактах с лидером Motörhead, Гэрри припомнил один забавный случай, произошедший во время гастролей по США.

"Я имел счастье пообщаться с Лемми в моей гримерной, дело было после шоу в Нью-Йорке, в котором мы оба участвовали. Он представился, после чего заиграл на одной из моих бас-гитар, мы немного побеседовали и сразу поладили друг с другом. Он оставил прелестный шрам на задней части инструмента своим [проклепанным] ремнем, что, впрочем, почти всегда происходило и со мной, — со смехом добавил Бордонаро. — Это был памятный и веселый вечер".

"Мне нравится то, как они подавали себя, их подход к исполнению материала, который можно охарактеризовать как "пленных не брать", и отношение к критикам, которых они попросту посылали к черту. То, что они делали, шло вразрез с общепринятыми правилами, и эксперты утверждали, что их ждет неминуемый провал. Они доказали, что поклонники очень чутко реагируют на настоящие эмоции, стоящие за музыкой, и осознают всю ту пошлость, которую пытается подсунуть [традиционная музыкальная] индустрия. Они решились на сознательное отторжение норм, бытовавших в индустрии, и за это я рукоплещу им стоя", — подвел итог беседы басист The Rods.

История Motörhead

Классический состав группы Motörhead: Эдди "Фаст" Кларк, Лемми Килмистер и Фил "Грязное Животное" Тэйлор, 1978 год © Estate Of Keith Morris/Redferns

Группа Motörhead была основана в 1975 году басистом и по совместительству вокалистом Иэном Фрэйзером Килмистером, более известным как Лемми, который до последнего времени являлся единственным участником оригинального состава. Ее безымянная дебютная работа увидела свет два года спустя. За свою историю коллектив, который относят к представителям хард-рока, либо хэви-метал и даже тяжелого рок-н-ролла с элементами панка, выпустил 22 студийных альбома.

В рядах Motörhead побывало в общей сложности 11 человек. Гитарист Фил Кэмпбелл присоединился к рок-команде в 1984 году. Ее последний состав окончательно сформировался в 1992-м с приходом барабанщика Микки Ди, уроженца Швеции греческого происхождения, настоящее имя которого - Михаил Кириакос Делаоглу.

В Москве группа выступала в 1997, 2000, 2009 и 2014 годах. Во многие справочники закралась ошибка: ряд источников утверждает, что первые концерты Motörhead в российской столице состоялись в июне 1993 года. Объяснение этого заключается в том, что на городских улицах уже появились афиши, а в телеэфире вовсю демонстрировались рекламные ролики, однако в последний момент было объявлено об отмене шоу ввиду крайне низкого уровня билетных продаж, обусловленного экономическим кризисом в стране.

Георгий Перов