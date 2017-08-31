Учитель попросил МВД и ФСБ обеспечить безопасность зрителей "Матильды"

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель после поджога офиса киностудии "Лендок" в Санкт-Петербурге обратился к руководителям МВД и ФСБ с просьбой обеспечить безопасность кинотеатров и зрителей его фильма "Матильда", сообщил ТАСС адвокат режиссера Константин Добрынин.
"Сегодня ночью подожгли киностудию "Лендок", а завтра пойдут жечь кинотеатры, где могут пострадать простые зрители. Я прошу министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева и директора ФСБ Александра Васильевича Бортникова обеспечить не только нашу безопасность, но в первую очередь безопасность кинотеатров и зрителей, которые ждут этот фильм", - говорится в обращении режиссера, копия которого есть в распоряжении ТАСС.
"Сегодня ночью двое неизвестных пытались поджечь государственное учреждение здание киностудии "Лендок". В этом здании находится моя студия "Рок". В этом доме работал мой отец, документалист Ефим Учитель, который снимал все 900 дней блокады Ленинграда, у входа висит его мемориальная доска. Так что пытались поджечь не просто главную студию документального кино в России, не просто один из красивейших домов Петербурга, пытались сжечь мой родной дом", - отметил режиссер, признавшись, что ему грустно и страшно.
"Грустно, что еще не вышедшее и не виденное никем кино про любовь вызвало столько ненависти. Особенно у тех, кто лицемерно сообщает всем, что их Бог есть Любовь. Страшно за людей, которые ждут этого фильма и пойдут в октябре в кинотеатры. За будущее страны, которую, как и когда-то при царе Николае, ввергают в кровавую пучину экстремисты разнообразного толка", - пояснил он в своем обращении.
Учитель напомнил, что еще в феврале его адвокат обратились к министру внутренних дел с просьбой проверить несколько якобы православных организаций, от которых ему и прокатчикам поступали угрозы, но до сих пор никакого ответ нет. Несколько дней назад Добрынин направил Колокольцеву повторное письмо о фактах угроз, на которое никакой реакции пока также не последовало. При этом, по словам Учителя, "есть ежедневные проверки студии "Рок"<...> Проходят немногочисленные протестные стояния во дворах различных церквей, по отдельным приходам собираются подписи против "Матильды", прихожан призывают протестовать активней, жестче, применять насилие".