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"Сатирикон" открывает 79-й сезон "Королем Лиром" с Райкиным в главной роли

Культура
1 сентября, 2:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Спектакль будет показан на сцене молодежного центра "Планета КВН", предоставленного театру на время реконструкции его собственного здания

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МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр "Сатирикон" откроет в пятницу 79-й сезон "Королем Лиром" в постановке Юрия Бутусова с Константином Райкиным в главной роли.

Спектакль-долгожитель, который идет с 2006 года, будет показан на сцене молодежного центра "Планета КВН", предоставленного "Сатирикону" на время реконструкции его собственного здания. Но прежде на арендованной площадке состоится традиционный после "летнего антракта" сбор труппы, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Собеседница агентства сказала, что встречу с коллективом "Сатирикона" проведет его художественный руководитель, народный артист РФ Константин Райкин, который подведет итоги прошлого сезона и озвучит планы на предстоящий творческий год.

Некоторые проекты уже известны - все они от молодого "Сатирикона". Это три спектакля, которые созданы на базе наиболее ярких и хорошо зарекомендовавших себя учебных постановок мастерской Константина Райкина в Высшей школе сценических искусств.

"Эти работы уже полюбились зрителям, а первый актерский выпуск мастера оказался так творчески сплочен и человечески дружен, что художественным руководителем было принято решение предоставить постановкам площадки "Сатирикона", - отметили в пресс-службе театра.

Так, 19 сентября впервые под грифом "Сатирикона" будет представлен драматический спектакль по пьесе Островского "Бесприданница", режиссером которого стала Елена Бутенко-Райкина. 8 ноября состоится премьера пластического спектакля #НЕБАЛЕТ в режиссуре Рената Мамина. В постановке заняты все выпускники Константина Райкина 2017 года.

Та же творческая компания молодых артистов 12 января 2018 года покажет музыкально-пластический спектакль по современной поэзии #НЕПУШКИН, постановку которого осуществляют Марина Дровосекова и Сергей Сотников. Художественным руководителем всех трех проектов выступает Константин Райкин.

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Райкин, Константин Аркадьевич
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