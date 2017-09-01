Гильермо дель Торо представил свой новый фильм на Венецианском кинофестивале

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ВЕНЕЦИЯ /Италия/, 1 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Известный мексиканский режиссер Гильермо дель Торо представил в конкурсе 74-го Венецианского кинофестиваля свой новый фильм "Форма воды" (The Shape of Water).
Это рассказ времен холодной войны о судьбе немой молодой женщины, влюбленной в человека-амфибию, ставшего результатом научных опытов. По словам режиссера, он хотел создать фильм без слов. "Слова не нужны, все эмоции выражают взгляды, выражения лица", - поделился автор.
Картина сделана как блестящая пародия на все голливудские штампы 60-х годов: в ней есть и отрывки из мюзиклов, и карикатура на русских шпионов времен холодной войны. Не обошлось и без другой излюбленной темы дель Торо - связи тоталитарных режимов со вселенским злом.
Минутой молчания почтили гости и участники Венецианского фестиваля жертв разрушительного землетрясения, произошедшего год назад в центральной Италии. В большом зале Дворца кино на острове Лидо состоялся специальный показ снятого к этой дате 16-минутного документального фильма о городе Аматриче, который сильно пострадал в результате стихии.
В ленте "Чужие дома" (Casa d'altri) итальянец Джанни Амелио глазами двух героев - старика и 12 летнего мальчика - дает увидеть то, что осталось от города после стихийно бедствия, унесшего более 200 человеческих жизней.
Если для мальчика это взгляд постороннего, то для старика - это хождение по руинами собственной жизни. Но несмотря на отчаяние, он продолжает надеяться на чудо и найти своих близких.