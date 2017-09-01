Повседневная жизнь главного университетского сада страны

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Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород", который в прошлом году отметил 310-летие, одна из самых популярных точек столицы. В выходные его посещают около 7,5 тыс. человек. А на Instagram парка подписаны более 300 тыс. интернет-пользователей — это рекорд среди ботанических садов мира.
Сад цветет круглый год — осенью и зимой тоже. В сентябре здесь распустятся хризантемы и астры, которые дадут начало ежегодному фестивалю "Краски осени".
Площадь сада — 7 гектаров. Он был основан в 1706 году Петром I. Недалеко от входа растет лиственница, которую якобы посадил сам император. В конце XIX века в нее ударила молния, поэтому крона дерева имеет необычную форму.
Сад расположен на проспекте Мира — в начале XVIII века эта территория считалась московской окраиной. Именно удаленность от центра спасла "Аптекарский огород" от пожара 1812 года и помогла сохранить растения.
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"У нас много старых деревьев, это необычно для Москвы. В 1812 году сгорели не только усадьбы и дома, но и деревья, старше 200 лет их в городе мало", — рассказал ТАСС ландшафтный архитектор сада Артем Паршин.
Сейчас "Аптекарский огород" имеет все возможные статусы: от памятника истории и культуры до особо охраняемой природной территории. На его площади располагаются дендрарий, сад лекарственных трав, пальмовые и субтропические оранжереи, старинные пруды.
Этим летом в саду открылся тактильный сад для незрячих людей — он будет работать до октября. Люди с ограниченными возможностями смогут не только прочесть названия растений, но и потрогать их, ощутить аромат. Подобных парков в России всего несколько.
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В саду работает 51 человек, включая администрацию, кассиров и уборщиц. Количество садовников варьируется в зависимости от сезона.
"Ежедневная наша работа — это уход за коллекциями, создание комфортной экологической атмосферы, у нас выработана особая экологическая политика. Здесь обитаем не только мы и посетители, но и животные, насекомые, грибы, которым тоже должно быть комфортно. У нас свои резидентные пчелы и шмели. Например, когда весной зацветают хохлатки, очень ранние луковичные растения, которые видно только две недели в году, для опыления нужны насекомые. У нас при этих цветах много веков живет популяция шмелей", — продолжает Паршин.
Полив растений, по его словам, — ювелирная работа. В некоторых зонах он настроен автоматически, но все равно требуется внимание садовника. Перед поливом необходимо осмотреть растения. Эпидемии среди них тоже бывают — это неизбежно для любого парка.
"Несколько лет назад мы потеряли все наши вязы — деревья погибли от голландской болезни вязов. Недавно погибли почти все ясени — от другой грибковой болезни, которую переносят ясеневая златка, насекомые. В таких случаях деревья выкорчевываются, либо заново засаживаются, либо на это место высаживается что-то другое", — сказал Артем Паршин.
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Коллекция растений, которая собиралась практически с первого дня существования сада, пополняется до сих пор. Здесь нет ни одного случайного цветка или дерева — все посажено осознанно. Особая гордость сада — коллекция орхидей, одна из самых богатых в мире: свыше 1 тыс. наименований (видов, форм и сортов).
"Сейчас мы — структурное подразделение биологического факультета МГУ, у нас есть новая территория на Воробьевых горах, эта — историческая. Ботанические сады в современном мире вынуждены пересматривать свою роль, наука движется вперед, и описательно-содержательная ботаника отходит на задний план, возникают новые биологические дисциплины. Тем не менее по-прежнему нужны объекты для показа студентам. У нас также есть новые функции, мы стали культурным центром", — продолжает архитектор.
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У сада есть свой небольшой репертуарный театр, летом на открытых площадках проходят концерты классической музыки и выставки современного искусства. Для осени и зимы — отдельные программы. Например, в холодное время в оранжерее зацветают орхидеи, а весной — всходят первоцветы. Одних только тюльпанов в этом году распустилось около 100 тыс.
"Этой весной мы открыли экспозицию "Флора средней полосы России", это коллекция растений нашей Московской области и сопредельных областей. Она как раз возникла на месте погибших ясеней. Про многие высаженные растения местные жители даже не знают. Например, о наших орхидеях — они из Тверской области, в средней полосе орхидей около 40 их видов. В ближайших планах — создание дальневосточного сада", — рассказал Артем Паршин.
В "Аптекарском огороде", конечно же, есть и сад лекарственных растений — дань уважения истории этого места. В коллекции более 200 их видов. Они расположены по группам действующих веществ. В центре "лекарственного" огорода стоит старинный каменный колодец, который Артем Паршин нашел во Флоренции и привез сюда.
"Здесь проходят очень интересные экскурсии: некоторые растения люди знают по названиям, но не представляют, как они выглядят, какие-то, наоборот, узнают по внешнему виду, но не знают, как их использовать. Здесь всему можно научиться, но эти растения не для заготовки, а для показа. Нельзя употреблять в пищу растения и ягоды, которые растут в центре города", — сказал он.
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В саду для посещения открыты только две оранжереи, однако, когда в "запасниках" зацветает редкий цветок, его обязательно переносят в публичное пространство.
В открытой для посещения тропической оранжерее можно увидеть, например, самую большую кувшинку в мире — "Викторию амазонскую". Пальмовая оранжерея стала открытой после масштабной реконструкции. Кладка старого здания при этом была сохранена при новом строительстве.
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"Старое здание было ниже: маленькое, деревянное, с обычным остеклением. Все это дышало на ладан, падало. В 1990-е годы работники ходили по оранжерее в касках, потому что стекла в ней могли внезапно обрушиться прямо на голову. Некоторые пальмы доросли до потолка и пробивали новым пучком стекла. Тогда возникла идея реконструкции. Появилось новое здание — выше и шире, а весь металлический каркас с заклепками — 1891 года. Внутри мы все сохранили, хотя это не памятник архитектуры, но это все же историческая часть, она не мешает растениям, они давно ее переросли", — рассказал Паршин.
Один из главных экспонатов пальмовой оранжереи — 200-летний саговник. Это небольшое дерево теряется среди высокорослых соседей, но история жизни у него богаче.
"200 лет под стеклом — всю жизнь в искусственном климате. Когда мы сделали реконструкцию, убрали старое, мутное, заросшее водорослями стекло, он в первый раз жизни зацвел. 200 лет ждал!" — добавил архитектор.
Артем Паршин называет саговник "динозавром среди растений". Эти деревья жили на планете еще 200 млн лет назад, когда не было ни одного цветкового растения.
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Несколько сотен лет назад саговник привезли из Южной Африки. Несколько месяцев он плыл на деревянном корабле, который, обогнув мыс Доброй Надежды, попал в Европу, оттуда на телеге его чудом довезли до Москвы. В "Аптекарский огород" дерево попало из частной коллекции графа Разумовского. Сначала растение было в кадке, потом, когда в 1891 году построили оранжерею, его пересадили в грунт.
"Так здесь и растет. Его поливают, защищают от болезней, но главное — топят помещение. В зиму с 1922 на 1923 год только эту одну пальмовую оранжерею удалось отопить, остальные замерзли — топить было нечем. У нас были разные периоды, упадка в том числе. В 1990-е годы случались опасные моменты, когда нам за долги по коммунальным платежам грозились выключить отопление. Здесь достаточно в зиму на полчаса его отключить, и все — растения погибнут. Но, к счастью, этого не произошло", — рассказал Артем Паршин.
Виктория Сальникова