Издательство "Восточная литература" перед саммитом БРИКС представило в Пекине новые книги

ПЕКИН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Множество книжных новинок представило в преддверии саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) в китайской столице российское издательство "Восточная литература".

Об этом в пятницу в интервью ТАСС рассказала руководитель издательства Светлана Аникеева.

"Заметную часть в выпуске составляют труды отечественных синологов, переводы с китайского научной и художественной литературы. Наши ученые внесли огромный вклад в изучение Китая, важной особенностью их трудов всегда было уважительное отношение к истории и традициям народа этой страны, его культуре, - отметила она. - И сейчас российские китаеведы своими исследованиями стремятся создать благоприятные предпосылки для укрепления взаимопонимания и доверия между нашими народами".

По словам собеседника, многие новинки, представленные вниманию китайской общественности 23-25 августа на российском стенде Пекинской международной книжной выставки (BIBF 2017), удостоены различных государственных и международных премий и наград.

Фундаментальный труд по истории Китая

Коснувшись перечня книг, заслуживающих особого внимания, Аникеева отметила, что в ближайшее время завершается начатое в 2013 году 10-томное издание "Истории Китая с древнейших времен до начала XXI века".

"Этот фундаментальный труд подготовлен китаеведами-историками из разных академических институтов и университетов России, - рассказала она. - Задача состояла в том, чтобы авторы отразили основные события истории Китая, совмещая научный уровень материалов с его популярным изложением".

По словам Аникеевой, председатель Главной редколлегии и инициатор издания - выдающийся китаевед, историк, дипломат, академик РАН Сергей Тихвинский. В самом конце прошлого года вышли 4-й и 5-й тома, где рассказывается о политической и социально-экономической истории, материальной и духовной культуре Китая после падения династии Тан в 907 году до конца эпохи Мин (1368-1644).

"Последний том, 8-й по счету, увидит свет осенью - он посвящен истории КНР с 1949 по 1976 год", - отметила она.

Этнография

Не меньший интерес для востоковедов, как и для тех, кто интересуется прошлым Дальнего Востока, представляет увлекательный сборник "Дунгане: история и культура", в котором представлены российские дореволюционные работы.

"Это материалы второй половины XIX — начала XX вв., посвященные китайскому исламу и истории дунганского народа, - рассказала Аникеева. - Дунгане - это китайские мусульмане-хуэйцзу, так их называли в Синьцзяне, где они появились из центральной части Китая, а затем после поражения дунганского (мусульманского) восстания в 1877 году переселились в Российскую империю".

Собеседник отметила, что в дальнейшем эти беженцы добрались до территории современной Киргизии и Казахстана. "Благодаря своему трудолюбию и стойкости этот народ стал неотъемлемой частью этнического и культурного состава региона", - добавила она.

Аникеева заметила, что большинство работ, вошедших в сборник, были напечатаны в редких теперь изданиях, часть публикуется впервые. В книге представлены фотографии из архивов и музеев Санкт-Петербурга и Киргизии.

Мудрость старины

Собеседник ТАСС обратила особое внимание на представленные в Пекине переводы памятников древнекитайской мысли, вышедшие недавно.

"Это "Хуайнаньцзы" - первый полный перевод памятника, датируемого II веком до н. э., выполнен ведущим российским специалистом-синологом Померанцевой. Также заслуживает внимания новый перевод трактата выдающегося китайского мыслителя Мэн-цзы (IV-III вв. до н. э.), второго после Конфуция создателя конфуцианства, который с классическими толкованиями выполнен известным российским синологом Семененко", - рассказала она.

По словам Аникеевой, ее компания в последние годы активно сотрудничает с китайскими издательствами. "К новым опубликованным переводам относится и книга китайского профессора Е Цзяин "Разные суждения о поэзии цы" Ван Говэя: семь лекций". На презентации этой книги выступили заместитель директора издательства Пекинского университета Цзинь Цзюаньпин, которая рассказала о нашем сотрудничестве и об изданной на русском языке книге, а также профессор Пекинского университета иностранных языков Лю Жомэй, редактор русского перевода и автор предисловия", - добавила собеседник.

В семи лекциях профессор Е Цзяин, разъясняя современному читателю этот трактат, дает собственный анализ теории Ван Говэя и воззрений многих ученых Древнего Китая.

Великий шелковый путь

Как отметила руководитель издательства, особую популярность у читателей в последнее время получила новая серия "Китай на шелковом пути", основанная совместно с издательством "Жэньминь хуабао" - пример сотрудничества "Восточной литературы" с китайскими издателями.

"Пока в серии вышли две книги: "Чай - символ китайской культуры", "Ушу - китайские боевые искусства", - рассказала она. - Первая содержит самые разнообразные и интересные сведения о чае, чайных технологиях и искусстве чаепития. А во второй книге рассказывается о китайских боевых искусствах, или ушу, как части национальной культуры". По словам Аникеевой, книга отвечает на вопросы об истории ушу, служит пособием по изучению различных его видов.

Собеседник рассказала, что издательство активно участвует в программе перевода и издания китайской литературы на русском языке и русской литературы на китайском. В рамках программы издательство выпустило 10 книг, в основном это произведения современных китайских писателей, в их числе Те Нин, Ван Аньи, Фэн Цзицай, А Чэн, готовятся к выходу в свет и новые произведения.

Во время Пекинской книжной выставки был подписан ряд новых договоров с издателями КНР, и вскоре, как ожидается, читатели в России получат новые книги китайских авторов в русском переводе.

БРИКС

Саммит БРИКС в городе Сямэне (провинция Фуцзянь) пройдет 3-5 сентября, в нем примут участие лидеры государств - членов БРИКС, а также представители высшего руководства Гвинеи, Египта, Мексики, Таджикистана и Таиланда. Ожидается, что на полях форума состоится встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, на которой будут обсуждаться ключевые вопросы российско-китайского сотрудничества как на двухсторонней основе, так и в рамках БРИКС.