Американская премьера фильма "Нелюбовь" состоится на фестивале в Теллурайде

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева будет показан в пятницу в программе кинофестиваля в Теллурайде (Колорадо, США). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Нон-Стоп Продакшн", которая занималась производством картины.
В компании отметили, что этот фестиваль "принято считать первой витриной грядущего сезона оскаровских наград". Киносмотр открывается в 1 сентября и продлится до 4 сентября. "Фестиваль в Теллурайде считается одним из наиболее престижных фестивалей США, - подчеркнули в компании. - Показ в конкурсе должен быть обязательно американской премьерой, а программу объявляют только в день старта фестиваля".
"Во время Каннского кинофестиваля американская пресса очень высоко оценила новый фильм Андрея Звягинцева, - привели в пресс-службе слова продюсера картины Александра Роднянского. - Затем последовало приглашение в программу "Мастера" в Торонто, но именно участие в таком важном для членов Американской киноакадемии фестивале как Теллурайд стало убедительным доказательством универсальности фильма, его понятности профессиональной международной аудитории".
Предыдущий фильм Андрея Звягинцева "Левиафан" также был показан в Теллурайде и Торонто, был номинирован на премию "Оскар" и выиграл "Золотой глобус". Североамериканские премьеры фильмов "Возвращение" и "Елена" также состоялись в Торонто.
Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина получила приз жюри. Также "Нелюбовь" была удостоена главного приза международного кинофестиваля в Мюнхене. В конце сентября "Нелюбовь" будет показана на юбилейном 65-м фестивале в Сан-Себастьяне, одном из самых старейших и влиятельных в Европе.