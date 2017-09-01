Новый роман Пелевина "iPhuck 10" выйдет осенью

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новый роман писателя Виктора Пелевина "iPhuck 10" выйдет осенью. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в издательстве "Эксмо".
"Пока никаких точных дат нет, это произойдет осенью", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о сроках выхода книги.
Представитель издательства также отказался раскрыть какие-либо дополнительные детали о новинке. "Мне его даже не показывали, пока никакой информации нет", - добавил он.
Официальный пресс-релиз издательства вместо аннотации содержит только хэштеги, в числе которых #gadgets, #искусственный интеллект, #современное искусство, #детектив, #gender studies, #триллер, #куда все катится, #тыполюбитьзаставиласебя,чтобыплеснутьмневдушучернымядом.
Виктор Пелевин - автор романов "Омон Ра", "Чапаев и Пустота", "Generation "П" и "Empire V" и др., лауреат многочисленных литературных премий, среди которых "Малый Букер" и "Национальный бестселлер".