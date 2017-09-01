Акварельные портреты кисти Клюндера впервые собрали в одной экспозиции в музее Пушкина

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Первая в истории монографическая выставка русского художника Александра Клюндера открылась в пятницу в Государственном музее А. С. Пушкина (ГМП). Автором идеи и непосредственным участником проекта стал руководитель департамента культуры Москвы, академик РАХ Александр Кибовский, занимавшийся атрибуцией работ Клюндера.

"Сама идея попытаться впервые собрать вместе предметы, которые разметала судьба, через 100 лет показалась очень перспективной, благородной и по отношению к самой тематике, и, естественно, к памяти Михаила Юрьевича Лермонтова, благодаря которому эти коллекции стали известными", - признался Кибовский.

Александр Клюндер (1802-1874/75) был одним из самых востребованных портретистов XIX века. Мастер запечатлел лица николаевской эпохи, знакомых А. С. Пушкина, близкое окружение М. Ю. Лермонтова, представителей императорской фамилии и военную элиту русской армии. Одной из самых известных стала серия портретов офицеров лейб-гвардии Гусарского полка, в котором служил Лермонтов, получившая название "хомутовской коллекции" - по имени полкового командира М. Г. Хомутова.

"Все что-нибудь когда-нибудь об этой коллекции слышали. Но парадокс заключается в том, что никто никогда целиком ее не видел", - отметил глава столичного департамента культуры.

Выставочные залы "Мезонин" до 3 декабря вместили 159 оригинальных акварельных портретов кисти мастера, большинство из которых впервые представлены публике. Работы для экспозиции "Клюндер. Графика" предоставили частные коллекционеры и 20 музейных собраний, в том числе Государственный Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, Исторический музей и ГМИИ имени А. С. Пушкина.

По словам Кибовского, в процессе подготовки выставки порядка 20 произведений получили правильные определения, так как прежде были перепутаны и потеряны некоторые имена.

Музеи - детям

Одним из первых посетителей выставки стал министр культуры РФ Владимир Мединский. Он особо подчеркнул, что с 1 сентября в рамках программы "Музеи - детям" столичные школьники могут бесплатно посетить музеи и выставочные залы города.

"Я сегодня специально приехал в музей, подведомственный департаменту культуры города Москвы, потому что с сегодняшнего дня в Москве принято замечательное решение - посещение детьми индивидуально, с родителями и учителями всех музеев стало бесплатным. Это очень хорошее, правильное решение мэра Москвы", - отметил Мединский.

Министр также выразил надежду, что благодаря опции бесплатного проведения занятий в музеях "как можно больше уроков истории, литературы будет проходить" в таком формате.