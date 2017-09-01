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Директор Екатеринбургского цирка выступил против показа фильма "Оно"

Культура
1 сентября, 18:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, сентября. /ТАСС

Анатолий Марчевский опасается, что показ картины может "нанести большой вред цирковому искусству" из-за созданного образа клоуна-убийцы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Депутат законодательного собрания Свердловской области, директор Екатеринбургского цирка, народный артист России Анатолий Марчевский выступил против показа в российских кинотеатрах фильма "Оно" по произведению Стивена Кинга, главным героем которого является злобный клоун, похищающий детей. По его словам, эта картина "может навредить цирковому искусству".

"Этот фильм принесет много вреда, уверен в этом. Я и артистом отработал, и в цирке уже более 50 лет. Не нужен он нашей стране. Всегда дети вместе с клоуном побеждали зло, образ клоуна - это символ добра, защиты, детства, а здесь он становится убийцей", - пояснил Марчевский.

Он напомнил, что ранее профессиональные клоуны из США также выступили против показа этой картины. Они заявили, что фильм ударит по их популярности. "Американский клоуны, которые приезжают ко мне на фестиваль (Всемирный фестиваль клоунов в Екатеринбурге, последний состоялся в 2015 году - прим. ТАСС), тоже против [показа фильма], возмущены фильмом. Он может нанести большой вред цирковому искусству - нашему национальному достоянию", - отметил собеседник агентства.

Глава Всемирной ассоциации клоунов Пэм Муди ранее сообщал, что в преддверии премьеры фильма "Оно" цирковых артистов стали меньше нанимать для участия в праздниках.

Премьера фильма "Оно" режиссера Андреса Мускетти запланирована в российских кинотеатрах на 7 сентября. Картина повествует о маленьком американском городе Дерри в штате Мэн, где семеро детей, известных как участники "Клуба неудачников", сталкиваются с чудовищем, способным принимать образ клоуна по имени Пеннивайз.

Марчевский руководит Екатеринбургским государственным цирком с января 1994 года, является депутатом Законодательного собрания Свердловской области. Награжден медалью "Сержа Вебера" как лучший комический актер года во Франции (1976 год), высшей наградой королевского цирка Бельгии "Оскар" (1977 год). С 2008 года Марчевский проводит в Екатеринбурге Всемирный фестиваль клоунов.

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