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В Париже простились с актрисой Мирей Дарк

Культура
1 сентября, 19:22 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 1, сентября. /ТАСС

На церемонию в церковь Сен-Сюльпис пришли Робер Оссейн, Джонни Холлидей, Клаудиа Кардинале, Карла Бруни

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© AP Photo/Francois Mori

ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Многочисленные представители мира французского искусства простились в пятницу с актрисой Мирей Дарк, которая умерла в понедельник. На церемонию в церковь Сен-Сюльпис вместе с сотнями поклонников кино пришли Робер Оссейн, Джонни Холлидей, Клаудиа Кардинале, Карла Бруни, а также мэр Парижа Анн Идальго.

"Подобно летящей звезде, она дарила на своем пути свет и мечту", - сказал во время мессы епископ Жан-Мишель Ди Фалько. В исполнении Дмитрия Масленникова прозвучала шестая виолончельная сюита Иоганна Себастьяна Баха.

Прощание с эпохой

Мирей Дарк родилась в Тулоне 15 мая 1938 года, в 20 лет она приехала в Париж. "Прекрасная, утонченная, насмешливая, Мирей служила воплощением обретенной ее современницами свободы и французской элегантности", - написал в своем Twitter бывший президент Каннского кинофестиваля Жиль Жакоб.

Во франко-итальянской киноленте Жоржа Лотнера "Барбузы - секретные агенты" (Les Barbouzes, 1964) партнерами Дарк стали мастера экрана Лино Вентура и Бернар Блийе. В этом же году она снялась в картине "Месье" (Monsieur, 1964) c Жаном Габеном в главной роли. В фильме "Высокий блондин в черном ботинке" (Le grand blond avec une chaussure noire, 1972), она сыграла с Пьером Ришаром.

Продолжению  карьеры помешали проблемы со здоровьем. Страдавшая с детства от порока сердца, Дарк перенесла сложную кардиологическую операцию в начале 80-х. Вскоре после этого она перестала сниматься игровых картинах и начала работать в документальном кино в качестве режиссера и продюсера.

Рядом с Мопассаном и Морган

Дарк умерла 28 августа в своем парижском доме. В последние часы рядом с ней были ее супруг, архитектор Паскаль Депрез и Ален Делон, с которым они встретились впервые почти полвека назад на съемках фильма "Джефф" (Jeff, 1968). По словам ее близких, "Мирей уснула после года страданий и поединка с болезнью".

"Мими была главной любовью в моей жизни, мы были счастливы вместе, - сказал Делон после смерти Дарк. - Она больше не страдает, и теперь, когда ее нет, я тоже могу уйти".

Актрису похоронят на парижском кладбище Монпарнас. В этом некрополе похоронены писатель Ги де Мопассан, поэт Шарль Бодлер, композитор Камиль Сен-Санс и актриса Мишель Морган.

"Она была необычайно щедрой, всегда отдавала больше, чем получала, - сказала о своей подруге Брижит Бардо, снимавшаяся вместе с Дарк в картине Роже Вадима "Отпустив поводья" (La Bride sur le cou, 1961). По словам Бардо, "сейчас уходит целое поколение неповторимых звезд, которые подобно Мирей, озарили 20-й век".

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