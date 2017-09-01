Путин согласился с важностью сохранения народных промыслов Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей создания в Ярославской области академии народных промыслов и ремесел или ее филиала.

"Я полностью с вами согласен - в этом [создании подобного учреждения], безусловно, есть смысл", - сказал глава государства на встрече с общественностью Ярославской области, отвечая на выступление одного из участников, который затронул вопрос о необходимости поддержки и сохранения народных промыслов. "Давайте подумаем о формах реализации!", - предложил Путин.

"Вы затронули очень чувствительную тему для страны, для народа, я без всякого лишнего пафоса об этом говорю, потому что в этом тоже наш код", - сказал президент. "Теперь о практической стороне дела: несколько лет назад я поддержал инициативу по объединению ряда учреждений [занятых в развитии народных промыслов] и созданию на их базе, по сути, высшего учебного заведения в Петербурге", - напомнил Путин. "У них сеть филиалов есть, они вполне жизнеспособны", - сказал он.