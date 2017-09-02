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Умер чешский актер Владимир Брабец

Культура
2 сентября, 1:25 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 2, сентября. /ТАСС

Актер, сыгравший главную роль в сериале "Тридцать случаев майора Земана", скончался в возрасте 83 лет

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ПРАГА, 2 сентября. /ТАСС/. Чешский актер театра и кино Владимир Брабец, известный россиянам по многосерийному телевизионному художественному фильму "Тридцать случаев майора Земана" (Tricet pripadu majora Zemana), скончался в возрасте 83 лет. Об этом со ссылкой на его внучку сообщило в субботу пражское сетевое издание "Блеск".

"Владимир Брабец завершил свой жизненный путь в пятницу вечером, - отметило издание. - Исполнитель роли легендарного майора Земана из культового сериала коммунистической эры ушел из жизни в возрасте 83 лет".

"Тридцать случаев майора Земана" был снят в 70-е годы ХХ века. Состоящая из 30 серий картина, в которой сыграли киноактеры ЧССР, рассказывает об офицере чехословацкой госбезопасности Яне Земане и его борьбе против врагов социалистического государства. Сериал неоднократно транслировался по советскому телевидению.

В Чехии фильм считается классикой национального кинематографа.

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