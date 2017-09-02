Клинт Иствуд снимает во Франции фильм о теракте в экспрессе "Талис"

ПАРИЖ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Актер и режиссер Клинт Иствуд приступил в городе Аррас к съемкам ряда сцен нового фильма "15:17 на Париж".

Лента рассказывает о попытке радикального исламиста совершить 21 августа 2015 года теракт в экспрессе "Талис", следовавшем из Амстердама в столицу Франции. В вагонах поезда находилось тогда 600 человек.

Теракт удалось остановить в самом начале силами пассажиров, среди которых были двое американских военнослужащих, проводивших отпуск в Европе. Трое пассажиров в результате действий террориста получили серьезные пулевые ранения. Экстремист, вооруженный автоматом, пистолетом и ножом, был схвачен. Его передали полиции в городе Аррас (северная часть Франции), где срочно остановился экспресс, изменив свой маршрут.

Закрытый перрон

Для съемок Иствуду в Аррасе выделили два перрона железнодорожного вокзала. На зарезервированный путь на пять дней поставлен экспресс "Талис".

Перроны тщательно скрыты от любопытных глаз загородкой из светлого брезента. С местных жителей, которых отобрали для съемок в качестве массовки, взяли подписку о неразглашении. Всего сняться в фильме захотели 12 тыс. человек - четвертая часть населения Арраса.

Те, кто видел 87-летнего актера и режиссера, свидетельствуют, что "он точно такой же, как и в фильмах, только сильно постарел". "Это уже не тот Иствуд, которого мы видели в вестернах, но он такой же симпатичный, как и раньше", - рассказал радиостанции France Info один из жителей Арраса.

Неуловимый Иствуд

В программе Иствуда на ближайшие дни не запланировано светских мероприятий, он лишь встретится с городским главой Фредериком Латюрком в мэрии города. "Я скажу ему на торжественном приеме, что город рад видеть у себя знаменитого кинематографиста и приветствует выбор сюжета для нового фильма. Уверен, что эта лента воздаст должное героизму людей, как это умеет делать в своих работах Иствуд", - сказал мэр журналистам.

Он также предлагал свою кандидатуру для участия в съемках, но получил отказ.

По данным радиостанции RTL, к съемкам в фильме привлечены лишь те местные работники полиции, спасательной службы и скорой помощи, которые участвовали в событиях 2015 года.

Это подтверждают ранее появившиеся данные, что Иствуд в новой ленте намерен максимально следовать реальности. До прибытия в Аррас он уже провел съемки в Елисейском дворце. Франсуа Олланда, бывшего в то время президентом страны, заменил похожий на него актер - 62-летний Патрик Брауде. До этого актер снялся в роли Олланда в картине "Последняя кампания".

Реальные герои

Фильм Иствуда является киноадаптацией книги, написанной писателем Джеффри И. Стерном совместно с непосредственными участниками событий, гражданами США Энтони Садлером, Алеком Скарлатосом и Спенсером Стоуном. Эти люди сыграют в картине самих себя, что придаст ей еще большую документальность. В съемках занят и четвертый участник противоборства с вооруженным террористом - 64-летний британец Кристофер Норман.

Не смог присоединиться к бывшим пассажирам "Талиса" Марк Мугалян, преподаватель одного из парижских вузов. Он получил в схватке с террористом тяжелое ранение в область позвоночника и до сих пор проходит курс реабилитации.

Фильм является еще одной работой в серии кинолент Иствуда, посвященной героям: "Флаги наших отцов", "Снайпер" и "Чудо на Гудзоне". По предварительным данным, лента может выйти в прокат уже в конце этого года.