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В Москве простились со скрипачом Дмитрием Коганом

Культура
2 сентября, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС

Прощание с музыкантом состоялось в субботу в Камерном зале Московского международного Дома музыки

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Дмитрий Коган

Дмитрий Коган

© Александра Мудрац/TACC

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Похороны скрипача, заслуженного артиста России Дмитрия Когана прошли в субботу на Троекуровском кладбище Москвы.

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Биография Дмитрия Когана

Об этом сообщила ТАСС ассистент музыканта Жанна Прокофьева.

Утром в субботу в Камерном зале Московского международного Дома музыки состоялось прощание с Коганом. Отпевание прошло в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость".

Дмитрий Коган скончался в возрасте 38 лет. По информации источника в окружении музыканта, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

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