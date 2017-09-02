В Москве простились со скрипачом Дмитрием Коганом

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Похороны скрипача, заслуженного артиста России Дмитрия Когана прошли в субботу на Троекуровском кладбище Москвы.
Об этом сообщила ТАСС ассистент музыканта Жанна Прокофьева.
Утром в субботу в Камерном зале Московского международного Дома музыки состоялось прощание с Коганом. Отпевание прошло в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость".
Дмитрий Коган скончался в возрасте 38 лет. По информации источника в окружении музыканта, причиной смерти стало онкологическое заболевание.