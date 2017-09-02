В Москве простились со скрипачом Дмитрием Коганом

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Похороны скрипача, заслуженного артиста России Дмитрия Когана прошли в субботу на Троекуровском кладбище Москвы.

Об этом сообщила ТАСС ассистент музыканта Жанна Прокофьева.

Утром в субботу в Камерном зале Московского международного Дома музыки состоялось прощание с Коганом. Отпевание прошло в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость".

Дмитрий Коган скончался в возрасте 38 лет. По информации источника в окружении музыканта, причиной смерти стало онкологическое заболевание.