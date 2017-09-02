Учитель в 2019 году выпустит четырехсерийную версию "Матильды"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сериал "Матильда" из четырех частей должен выйти на экраны в 2019 году.

Об этом сообщил в субботу ТАСС режиссер одноименного фильма Алексей Учитель.

Картина Учителя "Матильда" выйдет в России 26 октября.

"Будет фильм и четырехсерийный сериал", - рассказал режиссер. По его словам, телеканал, на котором появится сериал, пока не определен. "Он выйдет в 2019 году", - уточнил Учитель.

Что же касается фильма "Матильда", то его телепремьера, по словам режиссера, должна состояться на Первом канале.