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Учитель в 2019 году выпустит четырехсерийную версию "Матильды"

Культура
2 сентября, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС

Будет фильм, который выйдет в России 26 октября, и сериал, уточнил режиссер

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Алексей Учитель

Алексей Учитель

© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сериал "Матильда" из четырех частей должен выйти на экраны в 2019 году. 

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Об этом сообщил в субботу ТАСС режиссер одноименного фильма Алексей Учитель.

Картина Учителя "Матильда" выйдет в России 26 октября.

"Будет фильм и четырехсерийный сериал", - рассказал режиссер. По его словам, телеканал, на котором появится сериал, пока не определен. "Он выйдет в 2019 году", - уточнил Учитель.

Что же касается фильма "Матильда", то его телепремьера, по словам режиссера, должна состояться на Первом канале.

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