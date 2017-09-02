Учитель в 2019 году выпустит четырехсерийную версию "Матильды"Культура 2 сентября, 17:08
Россиянки не смогли квалифицироваться в финал ЧМ по стрельбе в трапеСпорт 2 сентября, 16:59
Транспортная прокуратура начала проверку в связи с крушением Ан-2 в БалашихеПроисшествия 2 сентября, 16:57
В Москве простились со скрипачом Дмитрием КоганомКультура 2 сентября, 16:57
Спортивный урок "Олимпийский патруль" пройдет во Владивостоке в рамках ВЭФСпорт 2 сентября, 16:52
Футболисты сборной России подарили Черчесову в день рождения майку с номером 54Спорт 2 сентября, 16:25
Итальянский теннисист Фоньини оштрафован на $24 тыс. за оскорбление судьи на вышкеСпорт 2 сентября, 16:23
Мутко: количество негатива в иностранных СМИ о ЧМ-2018 идет на убыльСпорт 2 сентября, 16:17
Погибший при крушении Ан-2 в Балашихе Борис Тылевич был фотокорреспондентомПроисшествия 2 сентября, 16:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сериал "Матильда" из четырех частей должен выйти на экраны в 2019 году.
Об этом сообщил в субботу ТАСС режиссер одноименного фильма Алексей Учитель.
Картина Учителя "Матильда" выйдет в России 26 октября.
"Будет фильм и четырехсерийный сериал", - рассказал режиссер. По его словам, телеканал, на котором появится сериал, пока не определен. "Он выйдет в 2019 году", - уточнил Учитель.
Что же касается фильма "Матильда", то его телепремьера, по словам режиссера, должна состояться на Первом канале.