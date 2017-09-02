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Фестиваль "Театральное Прихоперье" открылся в Поволжье спектаклем с Евгением Мироновым

Культура
2 сентября, 18:58 UTC+3 БАЛАШОВ область/ 2, сентября. /ТАСС

В рамках фестиваля зрители увидят пять спектаклей столичных театров

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БАЛАШОВ /Саратовская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Первый межрегиональный фестиваль "Театральное Прихоперье" открылся в субботу Балашове Саратовской области. В рамках фестиваля будут показаны пять спектаклей столичных театров, открыл фестиваль спектакль Театра наций с участием Евгения Миронова, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Это уникальный фестиваль, когда на одной сцене покажут свои спектакли столичные и региональные театры. Это возможность также для зрителей увидеть и оценить работу актеров самых разных школ", - сказал народный артист России Евгений Миронов на открытии фестиваля.

На сцене также выступят актеры театра "Современник" Чулпан Хаматова и Александринского театра из Санкт-Петербурга Алексей Волков. В программу фестиваля вошли показы спектаклей МХТ им. А. П. Чехова, Большого театра России, Молодежного экспериментального театра Московского института культуры, восьми театров из Саратова и области. Гостями фестиваля стали артисты из Борисоглебского драмтеатра имени Чернышевского.

По данным пресс-службы правительства региона, всего на фестиваль ожидается приезд 330 артистов и технических специалистов. Зрителями спектаклей станут около четырех тысяч человек, а церемонию открытия и закрытия фестиваля увидят более 15 тыс. человек.

Фестиваль станет ежегодным

Закрытие фестиваля назначено на 9 сентября. В этот день в городе планируется концерт с выступлениями вокзальных и танцевальных коллективов.

"После закрытия фестиваль продолжит жить. Мы предлагаем сделать его ежегодным, чтобы Балашов стал культурным центром и местом встречи и обменом опыта актеров театров малых городов. Надеемся, что в следующем году сюда приедут артисты из Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской и других областей", - отметил Радаев.

Новая сцена Балашовского театра

Фестиваль приурочен к открытию реконструированного здания Балашовского драматического театра, который в следующем году отметит 100-летие. Как отметила директор учреждения Татьяна Чучкова, после реконструкции площадь театра составляет порядка 2 тыс. кв. метров, зрительный зал вмещает 300 мест. Предполагается, что количество выпускаемых постановок в год увеличится до 7-8 спектаклей.

"После закрытия и разрушения исторического здания Балашовского театра в 1989 году, он более 30 лет работал в неприспособленных условиях - бывшей библиотеке, пристройке к жилому дому со сценической площадкой 25 кв. метров и зрительным залом на 56 мест. Новая Балашовская театральная сцена должна стать привлекательной как для наших театров, так и ведущих российских коллективов", - сказала Чучкова.

"Новое здание театра и расположенная рядом парковая зона - это долгожданный подарок горожанам и жителям всей области в преддверии 100-летнего юбилея Балашовского театра. Инфраструктура здания нового театра, наличие современных сценических площадок, безусловно, послужит развитию театрального искусства на территории всей Саратовской области", - сказал в ходе церемонии открытия спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Врио губернатора Валерий Радаев назвал в качестве основной задачи этого проекта "внесение свежей струи в культурную жизнь региона" и "создание максимально широкого поля притяжения как для профессионалов в области театра, так и для зрителей, слушателей и туристов".

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