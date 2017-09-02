Том Джонс по рекомендации врачей отложил гастроли в США

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ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Британский певец Том Джонс отложил свои гастроли в США до конца весны следующего года по рекомендации врачей. Об этом в субботу сообщила вещательная корпорация Би-би-си.
"Следуя медицинской рекомендации, сэр Том Джонс объявил, что он, к сожалению, откладывает свои гастроли в США", - говорится в распространенном сообщении представителей британского исполнителя.
Гастроли 77-летнего певца должны были начаться в Соединенных Штатах 6 сентября этого года, однако в связи со сложившейся ситуацией их перенесли на май-июнь 2018 года.
Офицер ордена Британской империи сэр Том Джонс получил широкую известность в 1960-х годах, исполняя такие композиции, как "It’s Not Unusual", "Thunderball" и "Delilah". К концу 1980-х по всему миру было продано более 100 млн его пластинок.