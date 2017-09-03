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Дима Билан выступит на Дворцовой площади Петербурга в рамках благотворительной акции

Культура
3 сентября, 12:12 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, сентября. /ТАСС

Проект "Будь с городом" приурочен к Международному дню благотворительности, который проходит ежегодно 5 сентября

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Дима Билан

Дима Билан

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Дима Билан, группы IOWA, "Полюса" и Vougal выступят в воскресенье на Дворцовой площади Петербурга в поддержку благотворительного проекта "Будь с городом", в рамках которого горожанам расскажут об онкологических заболеваниях, наследственном заболевании муковисцидозе и проблемах бездомных людей. Об этом сообщил зампред городского комитета по культуре Федор Болтин в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

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"Третьего сентября на Дворцовой площади мы ждем всех петербуржцев, гостей нашего города, [предлагаем] присоединиться к большому проекту, который направлен на развитие идей благотворительности, помощи друг другу. С точки зрения культурной этот проект тоже является весьма интересным, поскольку на большой сцене на Дворцовой площади выступят творческие коллективы, мы ждем, что аудитория будет семейная. Завершающий концерт представит Дмитрий Билан", - сказал он, добавив, что в концерте также примут участие группы "Полюса", IOWA и Vougal.

Проект "Будь с городом" приурочен к Международному дню благотворительности, который проходит ежегодно 5 сентября. Цель проекта - развитие общественных благотворительных инициатив, проведение просветительских и социальных акций, поддержка начинаний, направленных на гармонизацию отношений в обществе, развитие солидарности, взаимопонимания, социального диалога.

По словам организатора проекта Александры Печниковой, предполагается также проведение исторических квестов, которые в этом году посвящены столетию революции. Кроме того, благотворительные фонды проведут культурно-образовательные мероприятия: участников ждут лекции о муковисцидозе, спектакли, рассказывающие о трудностях жизни и адаптации в обществе людей, оказавшихся на улице, игры, шоу мыльных пузырей.

Проект "Будь с городом" стартовал в 2016 году в Санкт-Петербурге при поддержке правительства города. По данным организаторов, в первый год удалось собрать около 1 млн рублей.

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