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Музыкант Уолтер Бекер умер в возрасте 67 лет

Культура
3 сентября, 18:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, сентября. /ТАСС

Причины и место смерти не называются

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НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Американский музыкант, гитарист группы Steely Dan Уолтер Бекер скончался в возрасте 67 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте исполнителя.

Причины и место смерти музыканта не называются. На сайте опубликованы лишь две фотографии гитариста, а также даты его рождения и ухода из жизни: "20 февраля 1950 года - 3 сентября 2017 года".

Steely Dan - американская рок-группа, исполняющая нестандартные композиции с элементами джаза. Она была основана Бекером вместе с вокалистом и клавишником Дональдом Фейгеном в 1971 году, на то же десятилетие пришелся пик славы коллектива. Группа распалась в 1981 году, однако впоследствии возобновила концертную деятельность. Всего коллектив, отмеченный несколькими музыкальными премиями "Грэмми", выпустил девять студийных альбомов.

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