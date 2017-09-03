Музыкант Уолтер Бекер умер в возрасте 67 лет

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Американский музыкант, гитарист группы Steely Dan Уолтер Бекер скончался в возрасте 67 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте исполнителя.

Причины и место смерти музыканта не называются. На сайте опубликованы лишь две фотографии гитариста, а также даты его рождения и ухода из жизни: "20 февраля 1950 года - 3 сентября 2017 года".

Steely Dan - американская рок-группа, исполняющая нестандартные композиции с элементами джаза. Она была основана Бекером вместе с вокалистом и клавишником Дональдом Фейгеном в 1971 году, на то же десятилетие пришелся пик славы коллектива. Группа распалась в 1981 году, однако впоследствии возобновила концертную деятельность. Всего коллектив, отмеченный несколькими музыкальными премиями "Грэмми", выпустил девять студийных альбомов.