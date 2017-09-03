Путин отметил высокий авторитет кинофестиваля "Золотой Феникс"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников юбилейного десятого Всероссийского кинофестиваля актеров-режиссеров "Золотой Феникс", открывшегося в воскресенье в Смоленске.

"Стартовав десять лет назад, ваш форум завоевал высокий авторитет в профессиональном сообществе, стал большим, значимым событием в культурной жизни Смоленщины и всей страны", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Глава государства отметил приверженность участников фестиваля традициям отечественного кинематографа и их способность удовлетворить самую взыскательную публику. "Уверен, что юбилейный фестиваль запомнится всем интересной, насыщенной программой, теплым, дружеским общением и доброжелательной атмосферой", - говорится в приветствии.

Кинофестиваль "Золотой Феникс" пройдет в Смоленске с 3 по 7 сентября. Своей задачей, как сообщается на официальном сайте, форум ставит "популяризацию лучших российских фильмов".