Путин направил приветствие участникам конкурса органистов имени Таривердиева

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам X Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, отметив, что открывшийся в Калининграде форум стал одним из наиболее успешных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Соответствующее сообщение было опубликовано в воскресенье на сайте Кремля.

"Этот авторитетный художественный смотр по праву считается ярким, заметным событием в мире музыки и одним из наиболее успешных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Он неизменно привлекает интерес публики, славится насыщенной и глубокой программой, сложившимися традициями, громкими именами участников", - отмечается в тексте.

Президент также выразил уверенность, что конкурс подарит "незабываемые впечатления и радость встреч с высоким искусством" гостям и жителям города.

Х Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева - одно из крупнейших в мире состязаний по специальности "орган", проводится с 1999 года при поддержке Министерства культуры РФ, МИД России, правительства Калининградской области и мэрии Калининграда.

Микаэл Таривердиев (1931-1996) - советский и российский композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, один из самых известных композиторов на всем пространстве бывшего Советского Союза. Автор музыки к 132 фильмам, нескольких опер и балетов, большого числа вокальных циклов, инструментальных концертов. Особое место в его творчестве занимает органная музыка.