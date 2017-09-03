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Фестиваль китайского кино в России впервые открылся в Екатеринбурге

Культура
3 сентября, 21:59 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, сентября. /ТАСС

По словам организаторов, зрителям будут представлены семь фильмов, наиболее полно отражающих уровень, состояние и динамику кинематографа Китая

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Семь китайских фильмов покажут во время Фестиваля китайского кино в России, который открылся в Екатеринбурге в воскресенье. Как сообщила ТАСС арт-директор продюсерского центра "Кинофест" Юлия Брагина, фестиваль регулярно проходит в России с 2006 года, но Урал принимает его впервые.

"Фестиваль китайских фильмов проводится с 2006 года на регулярной основе по договоренности между министерствами культуры России и Китайской Народной Республики. Ежегодно мы показываем в Китае российское кино в двух городах: один из них - непременно Пекин, а другой - по выбору китайских партнеров. Ответное мероприятие - показ китайского кино в России, в Москве, и второй город мы определяем по согласованию с китайской стороной. И вот в этом году первый раз местом проведения фестиваля был выбран Екатеринбург, где покажут семь лент", - рассказала Брагина.

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин отметила, что открытие фестиваля - еще один вклад в развитие дружественных отношений между двумя странами. "Количество обменов и совместных проектов в сфере кинематографа растет с каждым годом. Для россиян этот фестиваль - возможность познакомиться с нашим кинематографом, который сейчас переживает подъем, а для граждан Китая, которые давно живут в Екатеринбурге - уникальная возможность посмотреть фильмы на родном языке", - сказала Гэн Липин.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков добавил, что Фестиваль китайских фильмов в России вошел в программу более крупного показа - Второго Уральского открытого фестиваля российского кино. "Это фестиваль отечественных картин, и показывать на нем мы можем только ленты очень близких друзей", - отметил вице-губернатор.

По словам организаторов Фестиваля китайского кино в России, в этом году зрителям в Екатеринбурге будут представлены семь фильмов, наиболее полно отражающих уровень, состояние и динамику кинематографа страны: "Мистер Шесть", "Третий вид любви", "Дама династии: Ян Гуй Фэй", "История о трех городах", "Убийца", "И горы сдвигаются с места", "Спасти мистера Ву". Ленты покажут 3-8 сентября на двух центральных киноплощадках Екатеринбурга - в Доме кино и киноконцертном театре "Космос". Фестиваль в Екатеринбурге предваряет московские показы, которые пройдут 22-28 сентября на двух столичных площадках - кинотеатрах "Пять звезд на Павелецкой" и "Иллюзион".

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