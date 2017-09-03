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Обладателя "Органного ангела" определит международный музыкальный конкурс в Калининграде

Культура
3 сентября, 23:58 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Владимир Нуякшев

В конкурсе примут участие 22 музыканта из восьми стран

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КАЛИНИНГРАД, 3 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Двадцать два музыканта из восьми стран претендуют на право стать обладателем "Органного ангела" - главного приза 10-го международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, открытие которого состоялось в воскресенье в калининградском Кафедральном соборе на острове Канта, предает корреспондент ТАСС.

"Органный ангел" как символ музыкального конкурса уже осуществил традиционное путешествие в Гамбург, посетил Канзас и побывал в Москве, где проходили отборочные туры. И теперь "прилетел" в Калининград, ставший российской столицей органистов. Именно здесь пройдет финал десятого по счету творческого состязания музыкантов разных стран, который и определит обладателя главного приза, изготовленного из балтийского самоцвета - янтаря", - сказала руководитель Кафедрального собора, арт-директор конкурса Вера Таривердиева на пресс-конференции.

По ее оценке, конкурс имени Таривердиева, имеющий статус одного из самых значимых творческих состязаний по специальности орган, "успешно выполняет свою миссию - привлекать интерес к этому инструменту". "И в этом, как мне кажется, мы преуспели", - отметила она, добавив, что в этом году участниками конкурса стали 46 исполнителей из 14 стран. В итоге лучшие органисты, представляющие Россию, Польшу, Чехию, Венгрию, Германию, Республику Корея, Канаду и США, решением международного жюри получили путевки в Калининград.

Председатель жюри профессор органа Венского университета Мартин Хазельбек отметил, что конкурс имени Таривердиева "позволяет сравнить органные школы разных стран - США, Германии, Франции, России и других, поделиться опытом, а его участникам дает возможность играть на замечательном инструменте в Калининграде".

Такая возможность конкурсантам представится уже 4 сентября с началом прослушиваний по второму туру, которые продолжатся и 5 сентября. Жребий определил, что первой перед жюри предстанет органистка из Республики Корея Сора Ю. А 7 сентября пройдут прослушивания третьего тура, где определятся лауреаты, которые получат более 20 специальных призов.

Нынешний конкурс органистов имени Таривердиева и сопровождающий его музыкальный фестиваль "Орган+" открыл концерт лауреатов этого профессионального состязания прошлых лет. Среди выступивших - Ивета Апкална из Латвии, россиянка Лада Лабзина, Хироко Иноуэ из Японии, голландец Жан-Пьер Стайверс, венгр Иштван Матьяш, французы Жан-Батист Дюпон и Батист-Флориан Марль-Уврар, а также Камерный оркестр Калининградской филармонии.

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