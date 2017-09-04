Поэт Джон Эшбери умер в возрасте 90 лет

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НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Поэт-авангардист, лауреат Пулитцеровской премии Джон Эшбери скончался в воскресенье в возрасте 90 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на супруга поэта.
По его словам, Эшбери умер в своем доме в городе Гудзон (штат Нью-Йорк). Смерть наступила в результате естественных причин.
Родившийся в 1927 году в штате Нью-Йорк Эшбери считается одним из важнейших поэтов США второй половины прошлого века, оказавшим сильнейшее влияние на молодую американскую поэзию. Он выступал в том числе как художественный критик, также переводил произведения зарубежных авторов на английский язык.
Эшбери являлся лауреатом множества наград, в том числе Пулитцеровской премии, которую получил за свой сборник стихов под названием "Автопортрет в выпуклом зеркале" (Self-Portrait in a Convex Mirror, 1975). Его произведения переведены на многие языки мира, в том числе - на русский.