Малахов, Шнуров и российский "Доктор Хаус" — громкие премьеры нового телесезона

Российским телеканалам предстоит новая битва за аудиторию, которая, по мнению некоторых аналитиков, практически проиграна интернету. Кто-то начинает этот сезон с приобретений, а кто-то — с потерями, пытаясь сочетать интересы зрителей с политикой и желанием обосноваться в освободившейся нише главного новостника. О том, чем и кем будут удивлять российские телеканалы в новом телесезоне, — в материале ТАСС.

Переломный трансфер

Подготовка к телесезону для федеральных каналов выдалась жаркой. Львиная доля потенциальной телеаудитории давно сосредоточила внимание на социальных сетях, каналах Telegram, YouTube и прочих медиасредах, конкурировать с которыми становится все сложнее. Телезрители, судя по рейтингам, больше не хотят смотреть на "корзины с грязным бельем". Произошло пресыщение сплетнями, надрывными эмоциями, кровавыми сценами — теперь хочется позитива.

Июльская новость о переходе телеведущего Андрея Малахова на канал "Россия 1" потрясла общественность и заставила гадать, что же на самом деле произошло в империи генерального директора "первой кнопки" Константина Эрнста.

Примечательно, что оба федеральных канала — Первый и "Россия 1" — до последнего хранили молчание, тем самым разжигая любопытство аудитории и подогревая рейтинги.

21 августа Малахов в интервью порталу Wday.ru официально подтвердил переход на канал "Россия 1". Он также обозначил причины, среди которых оказались нереализованное желание роста и творческий кризис.

Ведущий заметил, что 25 лет, отданных Первому каналу, завершились, при этом он не хлопал дверью, а ушел "с уважением и теплом к людям, с которыми работал".

СМИ также сообщали, что Малахов принял решение уйти на канал "Россия 1" из-за концептуальных разногласий с новым продюсером Натальей Никоновой. Данные сведения Малахов в интервью порталу комментировать отказался.

Журналист Дмитрий Дибров на передаче "Пусть говорят", посвященной Андрею Малахову, покинувшему Первый, заметил, что формат программы застрял во временах, когда нефть стоила 140 долларов за баррель, и теперь, очевидно, должен вырулить в действительность дня сегодняшнего.

Таким образом, можно сделать вывод, что передачу "Пусть говорят", ставшую символом перемен 2017 года на российском ТВ, ждет не только новый ведущий — новостник Дмитрий Борисов, но и совершенно иная повестка, отличная от верификаций отцовства и опрашивания свидетелей семейных драм.

Три версии телевизионщиков

Представители телевизионного сообщества, пожелавшие сохранить анонимность, назвали три основные версии произошедшего.

Первая — действительный кризис в отношениях Малахова и Эрнста, нежелание большого босса дать свободу ведущему и отказ в передаче функций продюсирования, а как следствие — в самостоятельном принятии решений.

"Если вы посмотрите на Эрнста внимательнее, увидите, что он часто выглядит уставшим, потому что на канале он сам лично вникает во все мелочи, детали: сценарии, подбор героев, лично принимает участие в разработке программ, контролирует все на свете; он трудоголик, — заметил собеседник агентства. — Кроме того, на канал вернулась продюсер Наталья Никонова, которая стала переламывать редакторские команды, приводя своих людей на ключевые позиции". Таким образом, полагает собеседник, случился эффект домино, он и привел к грандиозному скандалу и переходу большой группы журналистов на "вторую кнопку", а также поспособствовал ссорам между продакшн-компаниями и основным заказчиком.

Вторая версия событий также касается напряженных отношений Эрнста с владельцами поставщиков контента. Говорят, что якобы бывшие партнеры — Эрнст и Лариса Синельщикова — в определенный момент не нашли общий язык и "пустили под нож курицу, несущую золотые яйца". Что само по себе звучит довольно странно.

Третья версия в некоторой степени объясняет все.

"Первый канал является в хорошем смысле слова сектой, из которой никто не уходит, а информация личного характера попросту не может просочиться, это практически исключено, если только кому-нибудь это не понадобится для создания фона. Все эти решения могут находиться так или иначе в русле долгосрочных интересов генерального директора Первого. При этом он может оставаться в дружеских отношениях со всеми своими бывшими коллегами и партнерами", — заметил представитель одного из крупных российских каналов, базирующихся в "Останкино".

Скорее всего, полагает эксперт, Первый канал может умышленно перестраивать свою сетку, в том числе и под новую нишу и политические нужды: охлаждение отношений с США, ситуация на Украине, Сирия и Ближний Восток. Зритель при этом больше не готов поглощать готовые выпуски с пережеванными новостями, в то время как интерпретации в большом количестве лежат под рукой — в смартфоне. В информационном пространстве явно появился запрос на некий аналог, скажем CNN, где приоритет — новостной эфир, версии, аналитика и только самые топовые шоу в прайм-тайме. При этом зритель получает возможность узнавать факты здесь и сейчас, получается классический эффект присутствия.

Возможно, в пользу версии освоения Первым большой эфирной новостной ниши говорит и прекращение эфирного вещания телеканала "Лайф", который переместил собственные активы в интернет.

"Стоит также обратить внимание на увеличение времени эфира передачи "Время покажет", для которой отвели целых пять часов", — заметил собеседник.

Таким образом, считает эксперт, именно переформатированием канала можно объяснить переход "идеальной эфирной машины" Малахова на "вторую кнопку". "Это дало возможность не ломать его концептуальный образ в эфире Первого. При этом сам Андрей получил полный карт-бланш — возможность реализации на канале "Россия 1", — добавил собеседник.

Знаменитые имиджевые ведущие Первого — Максим Галкин и Юлия Меньшова — вместо Малахова будут вести ток-шоу "Сегодня вечером".

Для вечернего и выходного прайма телеканал представляет топовый контент. Во-первых, новинку. Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров станет ведущим новой программы "Главный котик страны". "Коты очень похожи на своих хозяев. Например, у меня был кот, который, несмотря на то что его кормили черной икрой с ложечки, все равно был похож на драного уличного котяру. Поэтому наша передача не о котах, а про нас с вами. Такие дела", — заметил сам Шнуров. Создатели обещают динамичные рассказы о звездных владельцах кошек, к которым будет наведываться эпатажный музыкант.

Во-вторых, будет показан шестой сезон шоу "Голос" с вернувшимся золотым составом наставников: Димой Биланом, Александром Градским, Пелагеей и Леонидом Агутиным. В-третьих, в сетке вещания — шоу "Вечерний Ургант" с главным эксклюзивным шутником канала Иваном Ургантом.

Таким образом, можно предположить, что канал нарастит "живые" новостные эфирные мускулы и уже на этом поле продолжит конкурировать со "второй кнопкой".

"Россия 1"

"Россия 1" находится в тонусе. Первый выпуск "Андрей Малахов. Прямой эфир", по данным Mediascope, получил более 20% зрительской аудитории по стране, что является первоклассным показателем.

Кроме того, телеканал вернул в сетку вещания "Вести недели" с Дмитрием Киселевым и "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым, существенно усилив аналитическую составляющую в подаче новостей.

Еще одним динамичным серьезным козырем у канала остается шоу "60 минут" с Евгением Поповым и Ольгой Скабеевой. "Они поддерживают прекрасный формат подачи мнений, это не скучно, не однообразно, бриллиантовый тандем", — заметил шеф-редактор новостных выпусков одного из федеральных каналов.

В развлекательном сегменте "Россия 1" заготовила воскресное шоу с Александром Гуревичем "Удивительные люди" — проект из серии зрелищных и любопытных сюжетов о безграничных возможностях человеческого мозга.

Кроме того, канал покажет адаптацию американского сериала "Доктор Хаус" — "Доктор Рихтер", отечественную многосерийную медицинскую драму с элементами детектива, где роль циничного врача играет Алексей Серебряков.

Развлекательный блок

НТВ в этом сезоне покажет новые реалити-шоу. Будет запущен танцевальный международный проект "Ты супер! Танцы", героями которого станут дети, оставшиеся без попечения родителей. Участниками шоу выступят воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей.

Генеральный продюсер канала Тимур Вайнштейн рассказал, что конкурс подарит детям возможность "заявить о себе и вообще изменить свою судьбу". Вести шоу будет народный артист России Александр Олешко. В состав жюри вошли хореограф Егор Дружинин, солистка Большого театра балерина Кристина Кретова, актриса Анастасия Заворотнюк и другие.

Канал даст старт шоу "Трудно быть боссом". Аннотация очень напоминает реалити-шоу "Тайный босс" (Undercover Boss). Героями станут топ-менеджеры из самых разных уголков России и совершенно разных сфер деятельности: молочный магнат, владелец порта, генеральный директор, судостроитель, депутат и руководитель завода. По правилам игры, большому боссу предстоит стать самым простым рабочим в своей же компании, заслужить доверие в коллективе и понять, кто из коллег дискредитирует коллектив.

Еще одним увлекательным шоу с ведущей Софьей Катковой обещает стать программа "Пора в отпуск". Зрителей ждет встреча с семьями, "которым давно пора в отпуск". Причиной тому может быть кризис в отношениях, отсутствие отдыха или усталость от повседневности. Семейные психологи разработают для участников индивидуальные туристические программы, которые помогут решить накопившиеся проблемы.

Среди других новинок — мировая премьера вокального шоу "Успех" (The Final Four) на СТС. Права на франшизу куплены у израильской компании Armoza Formats.

Формат предполагает участие четырех сменяющих друг друга вокалистов-финалистов, которым необходимо будет еженедельно исполнением песен доказывать свое право находиться в финале. При этом новые участники будут постоянно пытаться занять их место.

Телеканал также представит несколько комедийных премьер. В частности, сериал "Ивановы-Ивановы". Новый продукт, по словам создателей, имеет все шансы стать долгоиграющим, как "Воронины", и таким же успешным, как "Кухня". Режиссер Антон Федотов рассказал историю двух семей с одинаковыми фамилиями, детей которых подменили в роддоме. Создатели обещают драматичную и даже где-то трагичную историю, рассказанную через призму юмора.

Канал не смог пройти мимо темы космоса. Сериал "Команда "Б". В космос полетят все" станет ответом космическому тренду в кинематографе. В нем задействованы актеры Михаил Ефремов, Владимир Яглыч, актриса Ольга Аничкова.

Еще одна новинка сезона — сериал "Психологини", главные роли в котором исполняют Анна Старшенбаум, Софья Каштанова и Егор Корешков. Фильм будет интересен всем женщинам и поможет отыскать ответы на животрепещущие вопросы.

Кроме того, поклонники полюбившегося хита "Воронины" увидят главных героев нового сезона в Сочи, где их опять ждут приключения.

Таким образом, в новом телесезоне продолжат конкурировать за любителей серьезной подачи новостей Первый канал и "вторая кнопка", остальные в борьбе за зрителя в основном сосредоточатся на дорогостоящем и качественном развлекательном блоке, состоящем из реалити-шоу, кино и сериалов.