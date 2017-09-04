Турция намерена вернуть артефакты, украденные во времена Османской империи

АНКАРА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турецкая Республика на протяжении многих лет при помощи дипломатических и правовых средств старается вернуть украденные артефакты. Страна занимает лидирующее место в списке государств, которые утратили античные сокровища из- за деятельности воров и контрабандистов. В самое ближайшее время Турция намерена вернуть себе порядка тысячи памятников истории, которые были вывезены с ее территории начиная со времен Османской империи.

Уже на этой неделе ожидается, что в республику доставят саркофаг Геракла с изображением 12 подвигов мифологического героя. В 2010 году он был обнаружен во время инвентаризации в порту в Швейцарии. В сентябре 2015 года генпрокуратура Женевы приняла решение вернуть артефакт эпохи Римской империи в Турцию. По словам экс-министра культуры и туризма Наби Авджи, саркофаг был похищен в 1960-х годах из античного города Перге, который находится на территории современной Антальи. Планируется, что саркофаг станет новым экспонатом музея Антальи, а до этого он находился в Женевском музее искусства и истории.

Турция ведет юридический процесс по делу о возвращении многочисленных памятников истории с 2003 года. Как рассказал на прошлой неделе министр культуры и туризма Нуман Куртулмуш, который ранее занимал пост вице-премьера в турецком правительстве, республике приходится играть роль детектива, чтобы добиться возвращения артефактов. Результатом предпринятых комплексных усилий станут 55 исторических ценностей, которые будут доставлены в Турцию из 17 разных государств.

Согласно данным министерства культуры и туризма, при сотрудничестве с МИД Турции с 2003 по 2016 год было возвращено 4 тыс 269 артефактов. Но далеко не все украденные предметы можно отследить. К примеру, мраморная статуэтка из древней Анатолии, которая известна как "Геннольский мечтатель" была продана аукционным домом Christie's в Нью-Йорке в апреле этого года. Неназванный коллекционер заплатил за нее $14,5 млн. Правительство Турции попыталось юридически воспрепятствовать покупке статуэтки, которой приблизительно 5 тыс. лет, но суд США отклонил апелляцию.

Примечательно, что данная фигурка относится к так называемому "килийскому типу". Это стилизованные геометрические изображения стоящих женщин. Такие фигурки называют мечтателями из-за направленного вверх взгляда.

Кроме того, Турция пригрозила приостановить работу иностранных археологов на своей территории, если некоторые европейские страны откажутся вернуть незаконно вывезенные предметы древности. Так турецкое правительство требует у Лувра вернуть ряд артефактов, среди которых числятся керамические цветочные панно периода османской эпохи. По утверждениям Анкары, они украшали гробницы султанов Мурада III и Cелима II, которые находились в Соборе Святой Софии в Стамбуле.

Трехметровые панно были похищены в конце XIX века личным стоматологом Абдул-Хамида II, одного из последних султанов Османской империи. Француз Альбер Сорлин-Дориньи, получив разрешение на реставрацию библиотеки в соборе, украл артефакты и вывез из страны. Во Франции он изготовил копии предметов искусства и передал их турецким властям. А оригиналы были впоследствии выставлены в Лувре и в Музее декоративного искусства в Севре.

Турция также ведет переговоры о возвращении предметов старины с Германией, Грецией, Ираном, Россией и США.