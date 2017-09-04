Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трансляции русской версии Euronews на телеканале "Культура" прекращены

Культура
4 сентября, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

По словам представителя ВГТРК, это связано с тем, что "существование канала внутри канала - это очень архаичная форма"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Laurent Cipriani

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Трансляции русской версии Euronews на телеканале "Культура", осуществлявшиеся с 2001 года, прекращены. Об этом ТАСС в понедельник сообщил руководитель Дирекции международных отношений ВГТРК, представитель ВГТРК в Euronews Петр Федоров.

"С сегодняшнего дня с 6 до 10 утра на канале будут идти собственные программы "Культуры", - сказал он. "Связано это с тем, что существование канала внутри канала - это очень архаичная форма", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что холдинг ни в коем случае не разрывает отношения с Euronews, все соглашения остаются в силе.

Вещание Euronews на "Культуре", по его словам, было инициировано на заре прихода канала в РФ для его популяризации. "Эта миссия [популяризации] выполнена достаточно давно, - продолжил он. - По инерции вещание в утренним эфире "Культуры" оставалось, теперь канал широко представлен и в способах доставки сигнала, и в операторах и в сетях кабельного вещания городов, конечно, на гаджетах".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
18
В Москве простились с Верой Глаголевой
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трансляции русской версии Euronews на телеканале "Культура" прекращены
2
Рябков: США выворачивают наизнанку ситуацию с действиями в отношении дипмиссии России
3
Население Краснодара за семь лет выросло на рекордные для РФ 76%
4
Более 1 млн человек собрались в Грозном на митинг в поддержку мусульман народа рохинджа
5
Почему "летающие танки" России самые продаваемые в мире
6
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
7
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин ждут третьего ребенка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама