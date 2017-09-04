Трансляции русской версии Euronews на телеканале "Культура" прекращены

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Трансляции русской версии Euronews на телеканале "Культура" прекращеныКультура 4 сентября, 14:10
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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Трансляции русской версии Euronews на телеканале "Культура", осуществлявшиеся с 2001 года, прекращены. Об этом ТАСС в понедельник сообщил руководитель Дирекции международных отношений ВГТРК, представитель ВГТРК в Euronews Петр Федоров.
"С сегодняшнего дня с 6 до 10 утра на канале будут идти собственные программы "Культуры", - сказал он. "Связано это с тем, что существование канала внутри канала - это очень архаичная форма", - отметил Федоров.
Он подчеркнул, что холдинг ни в коем случае не разрывает отношения с Euronews, все соглашения остаются в силе.
Вещание Euronews на "Культуре", по его словам, было инициировано на заре прихода канала в РФ для его популяризации. "Эта миссия [популяризации] выполнена достаточно давно, - продолжил он. - По инерции вещание в утренним эфире "Культуры" оставалось, теперь канал широко представлен и в способах доставки сигнала, и в операторах и в сетях кабельного вещания городов, конечно, на гаджетах".